Tiêu huỷ gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn' phát hiện trong kho hàng tại tỉnh Gia Lai

Theo đó, trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm, Đội QLTT số 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện gần 1 tấn thịt heo, đùi gà đông lạnh không rõ nguồn gốc; toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 22/6/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, ngày 23/7/2026, Đội QLTT số 12 đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất một kho chứa thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu huỷ số thực phẩm "bẩn" bị thu giữ trước đó. Ảnh: Nay Lưu - Đội QLTT số 12 tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 970 kg thực phẩm, gồm thịt heo và đùi gà đông lạnh đang được lưu giữ tại kho. Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng.

Đồng thời, hàng hóa không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số thực phẩm đều có dấu hiệu dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi. Đây là những dấu hiệu cho thấy thực phẩm không còn bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 12 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ 970 kg thịt heo và đùi gà đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tiếp tục cho thấy sự quyết liệt của lực lượng QLTT trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm vì lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật, coi thường sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 12 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả Kế hoạch số 250/KH-UBND của UBND tỉnh.

Cùng đó tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi của người tiêu dùng.