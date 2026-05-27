Tiêu thụ điện tại Hà Nội liên tiếp lập kỷ lục mới

Theo EVN Hà Nội, nguyên nhân sản lượng điện tăng mạnh do thiết bị làm mát, dẫn tới công suất và sản lượng điện tiêu thụ của hệ thống điện Hà Nội liên tục tăng cao và ghi nhận những mốc kỷ lục mới.

Công suất và sản lượng điện năng tiêu thụ tại Thủ đô ngày 26/05/2026 lập kỷ lục mới cao nhất trong lịch sử.

Theo ghi nhận của hệ thống điện thành phố Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 là 6.290 MW, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW); sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với năm 2025 (122,84 triệu kWh). Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.

Trước dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. Nhằm lan tỏa thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, EVNHANOI kêu gọi người dân cùng chung tay sử dụng điện hợp lý trong mùa hè năm nay.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng thông điệp “Hai Bật Ba Tắt”.

Theo đó, khách hàng nên bật điều hòa ở mức từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát, đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng. Bên cạnh đó, cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm mùa hè. EVNHANOI luôn đồng hành cùng người dân Thủ đô thực hiện tiết kiệm điện, hướng tới sử dụng năng lượng an toàn, hiệu quả và bền vững.