Tìm giải pháp hữu hiệu để Quảng Ngãi hiện thực hoá mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung

Sáng 24/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương lân cận cùng các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Ảnh: CP

Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng Quảng Ngãi đang sở hữu không gian phát triển đa dạng, từ miền núi, cao nguyên, đồng bằng đến và hải đảo.

Quảng Ngãi: Xã đầu tiên tự làm xúc tiến đầu tư đón 2 dự án 80 tỷ đồng

Song song đó là nền tảng công nghiệp với KKT Dung Quất và hệ thống cảng biển nước sâu với nhiều tiềm năng về kinh tế biển, logistics, dịch vụ và du lịch….

Đây là những lợi thế quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhìn nhận để chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế thành động lực tăng trưởng thực chất, cần có giải pháp và hoạch định mang tính khoa học, lâu dài.

“Có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng, điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết”, ông Hiền nói.

NMLD Dung Quất, KKT Dung Quất. Ảnh: T.Linh

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Quảng Ngãi đang đứng trước một không gian phát triển mới với nhiều thay đổi quan trọng.

Thế nhưng một không gian rộng hơn chưa thể tự tạo ra một nền kinh tế mạnh hơn, điều quan trọng là phải nhìn nhận rõ Quảng Ngãi đang có gì, còn thiếu gì, đâu là những điểm nghẽn và đâu là những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng…

Vì vậy việc tổ chức hội thảo này sẽ là diễn đàn để cùng đánh giá những tiềm năng, lợi thế và cơ hội; nhận diện những điểm nghẽn, thách thức và đưa ra định hướng, giải pháp có tính khả thi để Quảng Ngãi từng bước hiện thực hóa mục tiêu, trở thành cực tăng trưởng của miền Trung.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong. Ảnh: CP

Tham gia góp ý tại hội thảo, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đánh giá, Quảng Ngãi có nhiều điều kiện để hình thành trung tâm năng lượng có tầm vóc quốc gia, với hạt nhân là KKT Dung Quất, chuỗi lọc – hóa dầu, khí – điện, cảng biển và không gian năng lượng phía Tây.

Mục tiêu không chỉ là gia tăng công suất nguồn điện mà phải hình thành hệ sinh thái năng lượng – công nghiệp – hạ tầng – thị trường đồng bộ.

Theo đó ông Hùng cũng đề xuất 6 nhóm giải pháp, gồm đồng bộ quy hoạch và danh mục dự án; tháo gỡ chuỗi khí – điện Dung Quất gắn với nguồn khí Cá Voi Xanh; phát triển lưới điện đồng bộ với nguồn và phụ tải; phát triển năng lượng tái tạo gắn với khả năng truyền tải, lưu trữ và điều tiết; kết nối phát triển năng lượng với các ngành công nghiệp xanh, phụ tải lớn; đồng thời nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: CX

Bên cạnh đó các đại biểu tham dự cũng tập trung thảo luận các rào cản về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, đồng thời trao đổi về khả năng xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển…