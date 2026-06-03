Tìm nhà đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng hơn 781 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Sáng 3/6, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi cho biết, đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, nằm trên địa bàn phường Trương Quang Trọng.

Dự án có quy mô diện tích sử dụng khoảng 1.117.224,3m2. Ảnh minh hoạ (CP)

Theo chính quyền Quảng Ngãi, dự án sẽ được thực hiện xây dựng theo hướng hiện đại, thẩm mỹ, phù hợp với tiêu chí phát triển đô thị của phường Trương Quang Trọng và các khu vực lân cận.

Sử dụng công nghệ hiện đại đảm bảo vệ sinh môi trường,đáp ứng nhu cầu an táng, hoả táng của nhân dân trong khu vực và các xã lân cận.

Dự án có quy mô diện tích sử dụng khoảng 1.117.224,3m2, trong đó đất mai táng khoảng 633.983m2; đất công trình dịch vụ 16.502m2; đất cây xanh, mặt nước khoảng 282.927m2; đất giao thông và hạ tầng kĩ thuật khác hơn 183.811m2.

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Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 781 tỷ đồng, gồm chi phí thực hiện 544,456 tỷ đồng (không bao gồm bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB); chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và GPMB gần 237 tỷ đồng; thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao, cho thuê đất.

Tiến độ thực hiện dự án 10 năm (kể từ ngày nhà đầu tư được chọn theo quy định); dự kiến phân chia thành 3 giai đoạn.

Cụ thể giai đoạn 1 (từ năm 2025 – 2029), thực hiện các thủ tục đầu tư (lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện bồi thường, lập ĐTM, thủ tục về xây dựng, PCCC...).

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi diện tích khoảng 37,25ha, trong đó có hạng mục công trình nhà quản trang và dịch vụ, nhà hoả táng; khoảng 39.998 mộ cát táng và 13.117 mộ chôn một lần…

Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng sẽ được thực hiện xây dựng theo hướng hiện đại, thẩm mỹ, phù hợp với tiêu chí phát triển đô thị của phường Trương Quang Trọng và các khu vực lân cận. Ảnh minh hoạ (CX)

Giai đoạn 2 (từ năm 2030 – 2032), xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi diện tích khoảng 35,81 ha, trong đó có hạng mục khu tưởng niệm, công trình tâm linh, công trình nhà quản trang và dịch vụ, khoảng 22.809 mộ cát táng, 8.062 mộ chôn một lần.

Giai đoạn 3 (từ năm 2033 – 2034), xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi diện tích khoảng 38,6/ha, trong đó có hạng mục công trình tâm linh, lắp đặt thêm 1 lò hoả táng, khoảng 37.871 mộ cát táng và 10.672 mộ chôn một lần…