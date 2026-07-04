Tín dụng chính sách bứt phá mạnh mẽ sau sáp nhập, hơn 16.200 tỷ đồng vốn ưu đãi tiếp sức cho người dân Đà Nẵng

Ngày 4/7, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chủ trương sáp nhập, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng cho biết: Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, bộ máy của Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng nhanh chóng được kiện toàn, hoạt động ổn định, bảo đảm thông suốt từ thành phố đến cơ sở. Sự đồng thuận, thống nhất trong điều hành đã tạo nền tảng để đơn vị tiếp tục mở rộng tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân.

Trong một năm qua, Chi nhánh đã giải ngân 5.365 tỷ đồng cho vay, giúp 65.135 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cùng nhiều đối tượng chính sách khác có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Đến nay, tổng dư nợ của toàn Chi nhánh đạt 16.239 tỷ đồng, tăng 13,32% so với thời điểm trước sáp nhập. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nhu cầu vốn ưu đãi ngày càng lớn, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chủ trương sáp nhập của Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Một điểm nhấn khác là nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 4.373 tỷ đồng, chiếm 26,89% tổng nguồn vốn. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tín dụng chính sách, góp phần mở rộng nguồn lực phục vụ người dân.

Ông Chung cho biết thêm, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026 khi doanh số cho vay đạt 3.159 tỷ đồng, tăng trưởng trên 9% so với cùng kỳ.

Quy mô hoạt động của các phòng giao dịch ngày càng được mở rộng với dư nợ bình quân đạt 677 tỷ đồng mỗi đơn vị. Đặc biệt, đã có 3 phòng giao dịch vượt mốc 1.000 tỷ đồng dư nợ, phản ánh hiệu quả trong công tác huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết của Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Nguồn vốn ưu đãi tiếp tục được giải ngân kịp thời, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Những tháng cuối năm, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng xác định tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Theo đó, đơn vị đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng tối thiểu 12%; kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,04%.

Tổng dư nợ Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đạt hơn 16.200 tỷ đồng. Ảnh: T.H.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng, Chi nhánh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách; phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình cho vay nhà ở xã hội, tín dụng ưu đãi và xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách giai đoạn 2027-2030.

Đơn vị cũng tiếp tục phát động các phong trào thi đua, chăm lo đời sống cán bộ, người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những kết quả nổi bật, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng vinh dự được trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc thứ Ba toàn hệ thống năm 2025, đồng thời tiếp tục được vinh danh là đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau một năm sáp nhập. Ảnh: T.H.

“Những kết quả đạt được sau một năm sáp nhập không chỉ khẳng định hiệu quả của việc kiện toàn tổ chức mà còn tạo nền tảng để Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò là "điểm tựa" tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới...”, ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Dịp này, Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng vinh danh, trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và một năm sau sáp nhập.