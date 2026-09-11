Tín dụng chính sách Nghệ An tăng tốc, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục đến gần người dân

Hơn 16.800 tỷ đồng nguồn vốn chính sách đồng hành cùng người dân

Tháng 8/2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ tín dụng chính sách.

Trọng tâm được xác định là tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn vốn, huy động nguồn lực tại địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số và củng cố hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách ngay từ cơ sở.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, nông dân có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Ảnh: NHCS

Một kết quả nổi bật của NHCSXH tỉnh là huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương. Đến 31/8, Chi nhánh tiếp nhận 513 tỷ đồng, đạt 170,87% kế hoạch; đồng thời hoàn thiện thủ tục tiếp nhận thêm 350 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách.

Tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh đạt 16.840 tỷ đồng, tăng 1.865 tỷ đồng, tương đương 12,46% so với đầu năm. Trong đó, vốn Trung ương 12.884 tỷ đồng, chiếm 76,51%; vốn huy động tiền gửi được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 2.733 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, người dân có thêm vốn đầu tư trồng keo, phát triển kinh tế rừng. Ảnh: NHCS

Đáng chú ý, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.223 tỷ đồng, tăng 513 tỷ đồng, đạt 170,87% kế hoạch. Nguồn vốn này góp phần mở rộng tín dụng chính sách, hỗ trợ giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao an sinh xã hội.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực đối với đời sống người dân. Trong tháng, dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội tăng 40 tỷ đồng; các chương trình dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện cũng tiếp tục được triển khai.

Tín dụng chính sách giúp bà con nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Ảnh: NHCS

Từ đầu năm, dư nợ tín dụng chính sách tăng mạnh ở các chương trình cho vay giải quyết việc làm (909 tỷ đồng), hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn (716 tỷ đồng), nước sạch và vệ sinh môi trường (607 tỷ đồng) và nhà ở xã hội (214 tỷ đồng).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ người dân

Chi nhánh đồng thời tập huấn kế toán, công nghệ thông tin, giới thiệu các ứng dụng AI và phần mềm nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng suất, giảm sai sót.

Web app Điều hành tín dụng được bổ sung chức năng theo dõi, điều chỉnh kế hoạch, hỗ trợ quản trị dữ liệu và điều hành nguồn vốn hiệu quả.

NHCSXH tỉnh Nghệ An đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Ảnh: NHCS

Cùng với chuyển đổi số, NHCSXH tỉnh duy trì 412 điểm giao dịch tại cơ sở, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách ngay tại địa bàn cư trú.

Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả. Đến cuối tháng 8, dư nợ ủy thác NHCSXH đạt 16.775 tỷ đồng, chiếm 99,72% tổng dư nợ, tăng 1.856 tỷ đồng so với đầu năm.

Nhiều Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, chất lượng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng tín dụng chính sách.

Hệ thống “Web app Điều hành tín dụng” được NHCSXH tỉnh nâng cấp, bổ sung chức năng lập, điều chỉnh và theo dõi kế hoạch tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành. Ảnh: NHCS

Những tháng cuối năm, NHCSXH tỉnh tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW và Đề án tín dụng chính sách giai đoạn 2026-2030; phối hợp tiếp nhận 350 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương bổ sung trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường kiểm tra nội bộ theo hướng chủ động, từ xa và sát cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.

Hiệu quả tín dụng chính sách không chỉ thể hiện qua tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ mà còn góp phần tạo sinh kế, việc làm và cơ hội ổn định cuộc sống cho người dân. Ảnh: NHCS

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, tín dụng chính sách hướng tới mục tiêu đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo sinh kế, việc làm và cơ hội ổn định cuộc sống cho người dân.