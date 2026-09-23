Tín dụng chính sách: Tiếp sức tạo sinh kế, mở lối hoàn lương cho người sau cai nghiện ma túy

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) vừa giải ngân khoản vay 50 triệu đồng cho bà N.T.K, trú tại xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng, để đầu tư cho con trai sản xuất kinh doanh.

Con trai út của bà K. đã hoàn thành quá trình cai nghiện ma túy và trở về sinh sống cùng gia đình. Sau một chặng đường nhiều khó khăn, việc có một công việc ổn định, tạo ra thu nhập và từng bước xây dựng lại cuộc sống có ý nghĩa đặc biệt đối với người sau cai nghiện.

Tuy nhiên, để bắt đầu lại không phải là chuyện dễ dàng. Điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nguồn vốn tích lũy hạn chế khiến việc đầu tư sản xuất, kinh doanh gặp không ít trở ngại.

Niềm vui của bà N.T.K, trú tại xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng khi được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên giải ngân vốn cho con trai bà phát triển kinh tế làm lại cuộc đời. Ảnh: T.H.

Thông qua công tác tuyên truyền của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên, gia đình bà K. biết đến chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy. Từ đó, bà mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tạo điều kiện cho con trai có thêm nguồn lực phát triển sinh kế.

Khoản vay 50 triệu đồng không phải số tiền quá lớn, nhưng với gia đình bà K., đây là nguồn lực quan trọng để bắt đầu một công việc mới.

Từ nguồn vốn này, gia đình kỳ vọng con trai có thể đầu tư kinh doanh, từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và chủ động hơn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Đằng sau khoản vay là câu chuyện về một cơ hội làm lại cuộc đời. Khi có việc làm, có thu nhập và nhận được sự đồng hành từ gia đình, cộng đồng, người sau cai nghiện có thêm điều kiện để tự tin trở lại cuộc sống bình thường.

Với gia đình bà N.T.K., khoản vay 50 triệu đồng là bước khởi đầu cho một kế hoạch sinh kế mới. Điều quan trọng hơn giá trị khoản vay là cơ hội để người con sau cai nghiện có thêm điều kiện lao động, tạo thu nhập và chứng minh khả năng tự lập bằng chính công việc của mình.



Ông Nguyễn Bá Tùng - Giám đốc Phòng giao dịch Duy Xuyên cho biết: Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên đã triển khai nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, quy định chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy.

Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã mở thêm nhiều cơ hội tái hòa nhập cộng đồng của những mảnh đời lầm lỡ. Ảnh: T.H.

Nguồn vốn nhằm hỗ trợ các nhu cầu thiết thực như học nghề, sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Theo quy định, người sau cai nghiện ma túy thuộc đối tượng chính sách có thể vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; mức vay tối đa đối với cá nhân là 200 triệu đồng.

Theo ông Tùng, việc đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về kinh tế mà còn tạo thêm một kênh để người sau cai nghiện có thể tự tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng cuộc sống ổn định.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Bởi sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, việc trở lại cuộc sống và duy trì một công việc ổn định luôn là một thách thức đối với nhiều người.

Một công việc phù hợp không chỉ giúp tạo thu nhập mà còn tạo môi trường để người sau cai nghiện rèn luyện, ổn định tâm lý, xây dựng lại các mối quan hệ gia đình và xã hội, từ đó hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Trong hành trình ấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đóng vai trò như một điểm tựa ban đầu, giúp người vay có thêm nguồn lực để bắt đầu lại bằng chính sức lao động của mình.

Nguồn vốn chính sách vì thế không chỉ được nhìn nhận ở con số giải ngân hay dư nợ. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tạo ra cơ hội để người vay tự vươn lên, khôi phục cuộc sống và từng bước lấy lại niềm tin của gia đình, cộng đồng.