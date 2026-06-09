Tín dụng chính sách “ươm mầm” sinh kế cho người dân Quảng Ngãi

Hơn 179 nghìn hộ dân được vay vốn ưu đãi

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến cuối năm 2025 toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 544.156 hộ dân cư, trong đó còn 13.594 hộ nghèo và 10.166 hộ cận nghèo. Tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh Quảng Ngãi là 4,37%, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ có vốn ưu đãi của NHCSXH tiếp sức, nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Q.N.

Đáng chú ý, chỉ trong 10 tháng kể từ khi sáp nhập (tỉnh Kon Tum vào tỉnh Quảng Ngãi), 7/2025 - 4/2026 NHCSXH các cấp trên địa bàn đã giải ngân hơn 3.484,9 tỷ đồng cho trên 55.560 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến cuối tháng 4/2026 đạt 12.717,5 tỷ đồng, tăng 1.465 tỷ đồng so với thời điểm trước sáp nhập, tương ứng mức tăng trưởng hơn 13%.

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai 32 chương trình tín dụng chính sách, với hơn 179.000 hộ còn dư nợ. Những con số này cho thấy quy mô và sức lan tỏa mạnh mẽ của nguồn vốn ưu đãi đối với đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Chung chia sẻ, một trong những thách thức lớn sau sáp nhập là làm thế nào để người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, không bị gián đoạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai 32 chương trình tín dụng chính sách, với hơn 179.000 hộ còn dư nợ. Ảnh: Q.N.

Để giải quyết vấn đề này, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chỉ đạo duy trì toàn bộ 275 điểm giao dịch xã như trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc duy trì 100% điểm giao dịch đã giúp người dân tiếp tục được phục vụ ngay tại địa phương, không phải đi xa để thực hiện các thủ tục vay vốn, gửi tiết kiệm hay trả nợ. Mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo dòng vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp bảo đảm tính liên tục của chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp bộ máy hành chính, đồng thời khẳng định phương châm hoạt động “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân” của NHCSXH.

Theo ông Chung, khác với các chính sách hỗ trợ mang tính trợ cấp đơn thuần, tín dụng chính sách tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sản xuất, nâng cao năng lực làm ăn và tự vươn lên thoát nghèo.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tín dụng chính sách tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng. Ảnh: Q.N.

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp giải quyết nhiều vấn đề căn bản của người nghèo như nhà ở, nước sạch, đất sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn vốn chính sách đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế ngay tại địa phương, hạn chế tình trạng di cư lao động tự do, đồng thời góp phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở vùng sâu, vùng xa.

Những câu chuyện thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi

Hiệu quả của tín dụng chính sách được thể hiện rõ qua hàng nghìn mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tại xã Ba Tơ, bà Phạm Thị Sâu được vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm và nước sạch để phát triển mô hình ươm keo giống, trồng rừng kinh tế. Từ nguồn vốn này, gia đình bà có điều kiện mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Cà phê và sâm Ngọc Linh là những cây trồng có giá trị kinh tế cao, được người dân tỉnh Quảng Ngãi nhân rộng. Ảnh: T.T.

Hay như bà Lương Thị Thanh Bình ở xã Nghĩa Hành, bắt đầu từ khoản vay chăn nuôi bò sinh sản, sau nhiều năm tích lũy và mở rộng sản xuất, gia đình bà không chỉ thoát cận nghèo mà còn phát triển dịch vụ nấu tiệc và cho thuê trại cưới. Nhờ khoản vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, cơ sở kinh doanh của bà hiện tạo việc làm thường xuyên cho từ 5 - 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng mỗi tháng.

Tại xã vùng cao Măng Ri, anh A Linh – người dân tộc Xơ Đăng từ khoản vay của NHCSXH anh mở rộng diện tích trồng cây cà phê và trồng sâm Ngọc Linh, sau nhiều năm làm kinh tế, anh A Linh đã trở thành hộ có kinh tế khá giả. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn tích cực vận động bà con trong vùng mạnh dạn vay vốn phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.

“Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH tiếp sức kịp thời, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình tôi từng bước phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ có điều kiện tái đầu tư mở rộng trang trại, gia đình còn chăm lo tốt cho hai người con ăn học đầy đủ, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định...”, anh Linh phấn khởi.

Nhờ vốn vay của NHCSXH, anh A Linh – người dân tộc Xơ Đăng (xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng được trang trại trồng sâm Ngọc Linh và cà phê cho thu nhập cao. Ảnh: Q.N.

Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện được tiếp cận tín dụng ưu đãi.

Cùng với việc duy trì hiệu quả các điểm giao dịch xã, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tín dụng, nguồn vốn chính sách tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ học tập và giảm nghèo bền vững.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tín dụng chính sách tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.