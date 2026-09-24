Tín dụng hạ tầng trở thành biến số mới trong dự báo tăng trưởng Techcombank

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán MB (MBS) nâng dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) từ 14,5% lên 22,9%. Thay đổi chủ yếu đến từ kỳ vọng ngân hàng tiếp tục giải ngân cho các dự án hạ tầng quy mô lớn trong nửa cuối năm.

Theo MBS, đến cuối quý II, tín dụng Techcombank tăng 15,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay các dự án hạ tầng thuộc cơ chế không tính vào hạn mức tín dụng thông thường đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản này, tín dụng tăng khoảng 9,7%. Sự chênh lệch giữa hai mức tăng cho thấy vai trò của nhóm khoản vay mới trong kết quả sáu tháng.

MBS ước tính dư nợ cho vay các dự án hạ tầng nói trên có thể vượt 50.000 tỷ đồng vào cuối năm. Cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay xây dựng hạ tầng của Techcombank đã đạt 41.300 tỷ đồng vào cuối quý II, tăng 56,3% so với đầu năm.

Hai số liệu này có phạm vi khác nhau: mức 41.300 tỷ đồng phản ánh dư nợ toàn bộ hoạt động xây dựng hạ tầng tại thời điểm cuối quý II, còn mức trên 50.000 tỷ đồng là dự báo cuối năm đối với nhóm dự án lớn được MBS đề cập.

Sự dịch chuyển thể hiện rõ hơn trong cơ cấu khách hàng. Nửa đầu năm, tín dụng doanh nghiệp của Techcombank tăng 19,9%, cao hơn mức 9,4% của tín dụng bán lẻ. Cho vay liên quan đến bất động sản và xây dựng tăng 20,3%. Tỷ trọng cho vay tài trợ dự án bất động sản trong danh mục được MBS theo dõi tăng từ 29% cuối quý I lên 34% cuối quý II.

MBS cho rằng cho vay hạ tầng có thể giúp Techcombank mở rộng danh mục tín dụng và tạo thêm cơ hội tài trợ các dự án phát triển gắn với hạ tầng. Tuy nhiên, công ty cũng lưu ý quy mô cho vay các dự án lớn đặt ra rủi ro nếu tiến độ hoặc chính sách liên quan đến dự án thay đổi. Dự báo dư nợ cuối năm vì vậy vẫn phụ thuộc vào tốc độ giải ngân thực tế.

Biên lãi chịu sức ép từ chi phí vốn

Tăng trưởng cho vay là cơ sở để MBS nâng dự báo lợi nhuận Techcombank, nhưng môi trường lãi suất vẫn gây áp lực lên biên lãi thuần (NIM). Trong sáu tháng đầu năm, NIM đạt khoảng 3,5%, giảm 14 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Riêng quý II, chỉ số này phục hồi lên 3,7% từ mức 3,4% của quý trước.

Theo ước tính của MBS, lãi suất cho vay bình quân trong quý II tăng lên 7,8%, so với 7,3% quý I. Cùng thời gian, chi phí vốn tăng từ 4,2% lên 4,8%. MBS nhận định các khoản vay trung và dài hạn cho dự án lớn, cùng tăng trưởng cho vay tín chấp, đã hỗ trợ lợi suất cho vay; song chi phí huy động cao hơn khiến NIM cả năm khó trở lại mức của năm 2025.

Công ty dự báo NIM năm 2026 của Techcombank ở mức 3,6%, thấp hơn mức 3,7% năm trước. Trong nửa cuối năm, NIM có thể đạt 3,6–3,7%, nhỉnh hơn sáu tháng đầu năm nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2025.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục là một yếu tố cần theo dõi. Theo MBS, CASA của Techcombank đạt 38,3% vào cuối quý II, gần như đi ngang so với quý trước nhưng giảm khoảng ba điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tiền gửi có kỳ hạn tăng nhanh hơn tiền gửi không kỳ hạn trong nửa đầu năm, phản ánh áp lực cạnh tranh huy động vốn khi nhu cầu tín dụng gia tăng.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, báo cáo cho biết Techcombank đã thu xếp khoản vay 200 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu và đang thu xếp thêm một khoản vay nước ngoài trị giá 1 tỷ USD. MBS xem đây là một hướng bổ sung nguồn vốn, đồng thời hỗ trợ quản lý kỳ hạn và các tỷ lệ an toàn.

Phí dịch vụ tăng, nợ vay mua nhà cần theo dõi

Một thay đổi khác trong cơ cấu thu nhập đến từ dịch vụ. Theo MBS, thu nhập ngoài lãi trong quý II đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ. Phí thanh toán và thư tín dụng đạt xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, tăng 146,9%; thu nhập từ mảng bảo hiểm tăng 137%. Ngược lại, phí từ hoạt động ngân hàng đầu tư giảm 19,1% do nền so sánh cùng kỳ ở mức cao.

Các nguồn thu ngoài lãi khác diễn biến kém hơn: thu nhập từ kinh doanh vàng, đầu tư chứng khoán và thu hồi nợ đều giảm so với cùng kỳ. MBS dự báo phí dịch vụ tiếp tục là động lực chính của thu nhập ngoài lãi trong năm 2026, với mức tăng dự kiến 56,1%.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank ở mức 1,1% vào cuối quý II, còn nợ nhóm 2 ở mức 0,7%. So với đầu năm, quy mô nợ xấu tăng 11,8%, trong khi nợ nhóm 2 tăng 46,4%. MBS cho biết phần gia tăng tập trung chủ yếu ở khách hàng cá nhân, đặc biệt là các khoản vay mua nhà. Tỷ lệ nợ xấu của riêng mảng cho vay mua nhà đạt 1,97%, tăng 13 điểm cơ bản so với quý trước.

Trong khi đó, MBS nhận định nhóm cho vay hạ tầng mới chưa làm xấu đi danh mục tín dụng ở thời điểm báo cáo. Chi phí dự phòng sáu tháng đầu năm của Techcombank đạt khoảng 1.586 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ. Công ty dự báo chi phí tín dụng nửa cuối năm duy trì gần mức của sáu tháng đầu năm, song diễn biến nợ vay mua nhà vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Trên cơ sở tăng trưởng tín dụng được điều chỉnh tăng và thu nhập phí cải thiện, MBS dự báo lợi nhuận trước thuế Techcombank năm 2026 tăng khoảng 16,7% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 30.198 tỷ đồng, tăng 16,4%. Dự báo này đặt cạnh kết quả lợi nhuận trước thuế 18.540 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ.