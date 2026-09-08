Tín dụng khách hàng lớn vượt 9,2 triệu tỷ, nợ xấu cao hơn mặt bằng chung

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 30/6/2026, dư nợ tín dụng của nhóm khách hàng có dư nợ trên 500 tỷ đồng đạt 9,28 triệu tỷ đồng, tương đương 46,1% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống.

So với cuối năm 2025, dư nợ của nhóm này tăng 15,4%, cao hơn tốc độ tăng tín dụng chung. Nợ xấu đạt 398.700 tỷ đồng, tăng 0,9%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 4,29%, giảm từ 4,9% cuối năm 2025 nhưng vẫn cao hơn mức 3,43% của toàn hệ thống.

NHNN cho biết, các khách hàng lớn thường có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng. Vì vậy, khi một khách hàng hoặc nhóm khách hàng gặp khó khăn về khả năng trả nợ, rủi ro có thể đồng thời tác động tới nhiều ngân hàng.

Trong lĩnh vực bất động sản, đến cuối tháng 6, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực này đạt 5,15 triệu tỷ đồng, tăng 392.300 tỷ đồng, tương đương 8,25% so với cuối năm 2025.

Khoản tín dụng này chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế. Trong đó, tín dụng trung và dài hạn chiếm tới 94,3% tổng dư nợ bất động sản, tăng 8,1% so với cuối năm 2025.

Dư nợ phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,5 triệu tỷ đồng, chiếm 48,9% tổng tín dụng bất động sản, tăng 352.000 tỷ đồng, tương đương 16,2%. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng chung của tín dụng bất động sản.

Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng dư nợ bất động sản lớn trong 6 tháng đầu năm như MB tăng 82.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 31%, Techcombank tăng 48.800 tỷ đồng (9,5%),...

Xét về quy mô dư nợ bất động sản, Techcombank đạt 305.800 tỷ đồng, VPBank 303.700 tỷ đồng, SHB 231.300 tỷ đồng, VietinBank 203.300 tỷ đồng và BIDV 202.900 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tín dụng bất động sản phục vụ nhu cầu tự sử dụng đạt 2,63 triệu tỷ đồng, chiếm 51,04% tổng dư nợ bất động sản, tăng 42.200 tỷ đồng, tương đương 1,63%.

Nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản đến cuối tháng 6 đạt 116.600 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,2% lên 2,27%, do nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ tăng dư nợ.

Trong tổng số này, nợ xấu của tín dụng bất động sản phục vụ nhu cầu tự sử dụng đạt 73.900 tỷ đồng, chiếm 63,4%, tăng 5.350 tỷ đồng, tương đương 7,8%.

Nợ xấu đối với tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản ở mức 42.700 tỷ đồng, chiếm 36,6%, tăng 5.740 tỷ đồng, tương đương 15,54%.

