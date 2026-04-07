Tín dụng nông nghiệp, nông thôn cán mốc 4,2 triệu tỷ đồng, "phủ sóng" 14,6 triệu khách hàng

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong những nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025.

Đây là văn bản sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhằm thích ứng với thực tiễn sản xuất và xu hướng phát triển mới.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chính sách mới chính là việc nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm lên từ 300 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, tùy theo từng đối tượng khách hàng.

Đặc biệt, đối với các dự án ứng dụng công nghệ cao, mức cho vay không tài sản bảo đảm có thể lên tới 70% - 80% giá trị dự án, đồng thời cho phép sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm.

Những thay đổi này, kết hợp với việc bổ sung chính sách khuyến khích nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và mô hình liên kết, đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu ngành theo hướng xanh và bền vững.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo khung pháp lý, ngành ngân hàng còn thể hiện sự đồng hành chia sẻ với người dân trước những rủi ro khách quan. Thông qua các văn bản chỉ đạo trong năm 2025, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Những "phao cứu sinh" kịp thời này đã giúp bà con giảm bớt áp lực tài chính, duy trì dòng tiền để sớm phục hồi sản xuất.

Trên bình diện rộng hơn, các chương trình tín dụng chuyên biệt cũng ghi nhận sự tăng trưởng thần tốc. Điển hình là chương trình tín dụng lâm sản, thủy sản sau 4 lần nâng quy mô đã đạt mức 185.000 tỷ đồng (gấp 12 lần so với ban đầu) và hiện đã hoàn thành giải ngân 100%. Song song đó, chương trình cho vay liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng đạt doanh số giải ngân lũy kế khoảng 3.600 tỷ đồng tính đến cuối tháng 2/2026.

Nhờ những giải pháp đồng bộ từ khâu chính sách đến thực thi, dòng vốn đổ vào "tam nông" đã đạt được những con số ấn tượng. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 14,54% so với năm trước. Bước sang đầu năm 2026, con số này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đến cuối tháng 1/2026, tổng dư nợ cho lĩnh vực này đã đạt 4.212.441 tỷ đồng, chiếm 22,39% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trực tiếp tiếp sức cho hơn 14,6 triệu khách hàng trên cả nước.