Tín hiệu kỹ thuật đang bất lợi cho Vn-Index, kịch bản 'tạo đáy' mùa WorldCup liệu có lặp lại?

Chỉ số Vn-Index khép lại tháng 5 bằng tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Chốt tuần, Vn-Index dừng ở 1.863,49 điểm, giảm 13,64 điểm (tương ứng giảm 0,73%) dưới áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu trụ như: VIC (giảm 8,5 điểm), VCB (giảm 2,7 điểm).

Cả tuần, chỉ số VN30 giảm 0,7%, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, Midcap cũng lùi tới 1,5%, trong khi Smallcap giảm (0,8%) sang tuần thứ 7 liên tiếp.

Độ rộng thị trường cho thấy thị trường điều chỉnh giảm trên diện rộng (cứ 1 cổ phiếu tăng lại có 5 cổ phiếu giảm), bình quân 4 tuần ở tháng 5 vừa qua, chỉ có khoảng 36,5% số nhóm cổ phiếu tăng giá.

Dầu khí, Thực phẩm là 2 nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường trong tuần vừa qua, trong khi các nhóm giảm mạnh gồm: Bảo hiểm, Công nghệ,…

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 22.100 tỷ đồng, giảm 25% so với tuần trước, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng sụt mạnh 33%, còn 16.990 tỷ đồng.

Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tháng 5 đạt 26.400 tỷ đồng, tương đương với tháng 4/2026 và tăng 9,8% so với tháng 5/2025.

Kể từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 31.400 tỷ đồng, tăng 8,7% so với mức bình quân năm 2025.

Khối ngoại bán ròng 5.031 tỷ đồng trong tuần vừa qua, đây cũng là tuần bán ròng thứ 11 liên tiếp. Theo thống kê, tháng 5 khối ngoại đang bán ròng 19.600 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm khối ngoại bán ròng 65.067 tỷ đồng (xấp xỉ 2,5 tỷ USD).

Năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục với tổng giá trị 135.329 tỷ đồng (xấp xỉ 5,2 tỷ USD), đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.

Trong tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng đối với: VCB (164 tỷ đồng), LPB (113 tỷ đồng), MSN (111 tỷ đồng),… trong khi bán ròng đối với: MSB (1.756 tỷ đồng), HPG (549 tỷ đồng), VHM (423 tỷ đồng), …

Tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng trong tuần vừa qua đối với các cổ phiếu như: VHM (151 tỷ đồng), FPT (117 tỷ đồng), CTG (82 tỷ đồng), … trong khi bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: GEE (542 tỷ đồng), VIB (264 tỷ đồng), ACB (65 tỷ đồng).

Nguồn: MBS

Chứng khoán hôm nay mới nhất 1/6: Tác động trái chiều các kỳ WorldCup gần đây

Các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán MB (MBS) đánh giá: Tháng 6 sẽ khá “bận rộn” đối với thị trường chứng khoán thế giới khi hàng loạt NHTW họp chính sách tiền tệ. Thị trường sẽ phải đối mặt với một đợt “stress test” khi các Ngân hàng Trung ương (NHTW) lớn như BOJ và ECB rục rịch tăng lãi suất.

Đáng chú ý, xu hướng thắt chặt đang lan rộng khắp Châu Á (Úc, Singapore, Philippines và Indonesia là quốc gia thứ 4 thắt chặt chính sách), tạo áp lực lớn lên chi phí vốn toàn khu vực.

Sự trỗi dậy của các “gã khổng lồ” như Micron và SK Hynix (chính thức gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 1 nghìn tỷ USD) là minh chứng cho việc dòng vốn đang bị hút vào các tài sản tăng trưởng, để lại một khoảng trống thanh khoản đáng kể tại các thị trường mới nổi khu vực Đông Nam Á.

Nhịp điều chỉnh 2 tuần vừa qua của chỉ số Vn-Index diễn ra ở vùng trũng thông tin, tuy vậy bối cảnh trong nước có thể thay đổi vào cuối tuần tới khi loạt thông tin vĩ mô tháng 5 được công bố, bên cạnh tác động từ các sự kiên bên ngoài như cuộc họp của các NHTW hay mùa WorldCup chuẩn bị khởi tranh.

Ở các kỳ WorldCup gần đây (2022, 2018) thường mang lại hai tác động trái chiều: Làm suy giảm thanh khoản cục bộ do sự phân tán chú ý của nhà đầu tư cá nhân, nhưng đồng thời tạo ra cú hích doanh thu đột biến cho một số nhóm ngành bán lẻ và tiêu dùng thiết yếu.

Cụ thể, dữ liệu tổng hợp từ các chu kỳ 2014, 2018 và 2022 cho thấy một mẫu hình lặp lại: thanh khoản có xu hướng sụt giảm (-12% trong sự kiện).

Trong khi thị trường chung có thể ảm đạm, dòng tiền thông minh thường tìm đến các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ hành vi tiêu dùng mùa bóng đá: doanh số TV& Điện máy tăng +18% (trước sự kiện), tăng trưởng ngành F&B (+8-10%, trong sự kiện).

“Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn gặp khó khăn ở tuần đầu tháng 6, các yếu tố đang chi phối nhịp điều chỉnh vẫn chưa thay đổi như trong báo cáo tuần trước chúng tôi đã đề cập, bao gồm: Sự suy yếu từ nhóm cổ phiếu trụ; Áp lực bán ròng từ khối ngoại’ Xu hướng tăng lãi suất từ các NHTW Châu Á và dòng tiền thận trọng ở vùng trũng thông tin hỗ trợ”, MBS nhận định.

Theo thống kê từ các mùa có sự kiện WorldCup gần đây, thanh khoản giảm dần và tạo đáy ở tuần thứ 2 sau khi khai mạc. Trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật đang bất lợi cho Vn-Index, thị trường cần thời gian để tạo vùng cân bằng mới, qua đó thu hút dòng tiền quay trở lại.

Về kỹ thuật: Chỉ số Vn-Index vẫn đang nằm trên các đường trung bình trung và dài hạn (MA50, MA100, MA200), tuy vậy xu hướng ngắn hạn đang gặp bất lợi từ các mẫu hình cũng như tín hiệu kỹ thuật sau 2 tuần điều chỉnh liên tiếp từ vùng đỉnh. Áp lực điều chỉnh cả về chỉ số và thanh khoản, trong đó đáng chú ý là mức sụt giảm thanh khoản đã về mức thấp nhất trong vòng 1 năm.

Với việc Vn-Index đang ở vùng đỉnh và việc thanh khoản sụt nhanh, kịch bản thị trường mở biên độ dao động xuống phía dưới để tìm kiếm lực cầu có khả năng xảy ra ở tuần tới. Vùng hỗ trợ cho Vn-Index trong kịch bản thị trường điều chỉnh ở khu vực 1.800 điểm.

Chiến lược giao dịch: Thận trọng và kiên nhẫn” là từ khóa chủ chốt cho tháng 6. Chủ động chốt lời từng phần (tài trợ rủi ro) để đưa danh mục về trạng thái an toàn. Duy trì tỷ trọng tiền mặt cao để sẵn sàng giải ngân khi thị trường chiết khấu về vùng giá hấp dẫn.