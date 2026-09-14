Tin mới nhất về thu hút đầu tư ở Gia Lai (bao gồm Bình Định cũ), hơn 417 tỷ đồng vốn đầu tư trong 1 tuần

2.672 doanh nghiệp ở Gia Lai thành lập mới

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, 5 dự án mới gồm: Dự án Nhà máy Phân bón hữu cơ vi sinh Công nghệ cao của Công ty TNHH Tấn Phát Một, vốn đầu tư 169 tỷ đồng. Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng Thăng Hưng của Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Thăng Hưng, vốn đầu tư 85 tỷ đồng. Dự án Vườn ươm cây giống công nghệ cao của Công ty Cổ phần Cây giống nông nghiệp Việt Nam, vốn đầu tư 52,92 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường – cát nhân tạo của Công ty TNHH VLXD An Phú Sơn, vốn đầu tư 10,94 tỷ đồng. Dự án Nhà máy chế biến viên nén Mang Yang của Công ty TNHH Tài Nguyên Sao Kim, vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 204 dự án (tăng 20% so với kế hoạch UBND tỉnh giao 170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 180.948,57 tỷ đồng; tăng 50% về số dự án thu hút đầu tư mới và 140,10% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 193 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 176.938,91 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.009,66 tỷ đồng (tương đương 154,22 triệu USD).

Đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư 78 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm 11.685,51 tỷ đồng, gồm: 53 dự án trong KKT, KCN với vốn tăng thêm 5.632 tỷ đồng; 25 dự án ngoài KKT, KCN với vốn tăng thêm 6.053,51 tỷ đồng. Thu hồi, chấm dứt 17 dự án trong KKT, KCN với vốn đầu tư 2.942 tỷ đồng; 12 dự án ngoài KKT, KCN với vốn đầu tư 1.644,58 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, căn cứ chỉ tiêu thu hút đầu tư do UBND tỉnh giao trong năm 2026 là 170 dự án. Đến nay, đã có 58 xã, phường vượt chỉ tiêu; 53 xã, phường đạt chỉ tiêu; 24 xã, phường, chưa đạt. Riêng, KCN - KKT thu hút 17 dự án, chưa đạt chỉ tiêu đã giao (UBND tỉnh giao 46 dự án).

Vẫn theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ ngày 4/9-10/9, đã tiếp nhận tổng cộng 14 hồ sơ về lĩnh vực đầu tư để xử lý; trong đó có 11 hồ sơ về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới GCNĐKĐT; 3 hồ sơ làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, GCNĐKĐT và các thủ tục khác.

Về công tác đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 3/9 đến ngày 9/9, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 43 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 265 tỷ đồng; tạm ngừng kinh doanh 6 doanh nghiệp; giải thể 31 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 2 doanh nghiệp.

Lũy kế từ ngày 1/1 đến ngày 9/9, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.672 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 38,17% so với chỉ tiêu 7.000 doanh nghiệp (tăng khoảng 19,71% so với cùng kỳ là 2.232 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký đạt 39.353 tỷ đồng, đạt 78,70% so với chỉ tiêu 50.000 tỷ đồng (tăng khoảng 155% so với cùng kỳ 15.414 tỷ đồng). Tạm ngừng kinh doanh 1.101 doanh nghiệp, giải thể 873 doanh nghiệp, hoạt động trở lại 497 doanh nghiệp.