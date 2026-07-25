Tại cuộc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tiến độ dự án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn thông tin về tiến độ, những khó khăn và đề xuất các phương án lên Chính phủ để triển khai nhanh dự án đường cao tốc kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội.

Mô phỏng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Báo Bắc Ninh)Ninh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh dài 27,7 km, được đầu tư với mặt cắt ngang 120 m, gồm cao tốc 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên tuyến có 6 nút giao liên thông nhiều tầng, 16 công trình cầu chính vượt sông, vượt đường ngang, 12 công trình cầu vượt đường, vượt sông và 35 công trình cầu tại các vị trí nút giao.

Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được triển khai theo hai đoạn tuyến, gồm đoạn dài 18,7 km đầu tư theo phương thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) và đoạn dài 9 km đầu tư công từ ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến.

Dự án được tổ chức thi công từ ngày 12/6/2026, hiện triển khai 5 gói thầu với 13 mũi thi công. Đến ngày 22/7, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 304/412 ha mặt bằng cho nhà thầu, đạt 74%; cam kết cơ bản hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 31/7. Công tác chuẩn bị nguồn vật liệu đất đắp cũng đang được triển khai, với các khu vực mỏ đã được khoanh định, phê duyệt có trữ lượng dự báo lớn hơn nhu cầu của dự án.

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2026, đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương có liên quan tại dự án đường kết nối sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội và cao tốc kết nối sân bay Gia Bình - TP. Hải Phòng (Ảnh: VGP)

Đoạn tuyến qua địa bàn TP. Hà Nội gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu, được nâng cấp, mở rộng lên 120 m. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 95,7% về thu hồi, chi trả tiền bồi thường và 85% về diện tích bàn giao cho chủ đầu tư. Thành phố cho biết đang duy trì giao ban, kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với dự án đường kết nối sân bay Gia Bình và các dự án liên quan.

Tuy nhiên, dự án còn một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời đường điện 110 kV và tổ chức thi công tại các vị trí giao cắt với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội – Quảng Ninh. Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công, bảo đảm tiến độ mở rộng tuyến Quốc lộ 3; hỗ trợ nhà đầu tư về nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh di dời các di tích trong phạm vi dự án và hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến.



Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân cũng đã báo cáo bước đầu về phương án đầu tư tuyến đường bộ kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hải Phòng. Theo phương án sơ bộ, toàn tuyến dài khoảng 47,4 km, trong đó đoạn qua địa phận Hải Phòng dài khoảng 45,8 km và đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 1,6 km, kết nối hai địa phương bằng một cây cầu.

Tuyến được nghiên cứu với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế khoảng 80 km/giờ trở lên, kết hợp với hệ thống đường giao thông hiện hữu. Hải Phòng đang nghiên cứu các phương án huy động nguồn vốn nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối vốn.

