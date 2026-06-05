Tính bất khả thi nếu cố định phương pháp làm sạch mã số thuế "ảo"

Cơ sở dừng hoạt động chưa đóng mã số thuế diễn biến phức tạp

Góp ý xây dựng Dự thảo, Thuế Cần Thơ đề xuất kết cấu lại Thông tư theo các nhóm có cùng tính chất, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (trừ nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên); và cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo từng lần phát sinh (thu nhập từ chuyển nhượng, nộp lệ phí trước bạ).

Từ các nhóm nộp thuế này, Thông tư quy định các thủ tục đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký, chấm dứt hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế tương ứng với từ nhóm để thuận tiện trong áp dụng và tổ chức thực hiện.

Thuế Cần Thơ đề xuất kết cấu lại Thông tư theo các nhóm có cùng tính chất. Ảnh VGP

Bên cạnh đó, Thuế Cần Thơ cũng đề xuất bổ sung quy định về biện pháp xử lý, làm sách các mã số thuế “ảo” (không còn hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và có thời hạn hoàn thành cho công việc này để cơ sở dữ liệu đăng ký thuế được chuẩn hoá.

Theo Bộ Tài chính, đối với đề xuất chia nhóm, kết cấu Dự thảo cơ bảo vẫn giữ như tại Thông tư 86/2024/TT-BTC và không phát sinh với vướng mắc trong tổ chức thực hiện do đó chưa cần sửa đổi.

Về xử lý mã số thuế “ảo”, Dự thảo đã quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực và trạng thái mã số thuế.

Thực tế, các trường hợp không còn hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế phát sinh đa dạng, phức tạp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục khai thuế, còn nợ thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế chưa kiểm tra, quyết toán hoặc chưa thống nhất biện pháp xử lý vi phạm.

Trong khi đó, công tác rà soát, làm sạch dữ liệu là hoạt động thường xuyên, cần được cập nhật linh hoạt theo thực tiễn quản lý. Do đó, việc quy định chi tiết tại Thông tư (áp dụng ổn định) là không khả thi. Cơ quan thuế sẽ có hướng dẫn chi tiết tại quy trình nghiệp vụ.

Cá nhân kinh doanh phải đăng ký thuế trường hợp nào?

Tại khoản 3 Điều 34 Dự thảo quy định, "trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu thuế và tự động đồng bộ khi cấp mới, thay đổi thông tin số định danh cá nhân thì cá nhân không phải đăng ký theo quy định tại thông tư này".

Techcombank đề nghị cơ quan thuế quy định làm rõ thêm, cụ thể có áp dụng đối với cá nhân kinh doanh đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh của họ không? Nếu cá nhân kinh doanh không phải đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh của họ nữa thì các thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán sau đó thực hiện thế nào?

Đối với trường hợp này, Bộ Tài chính cho biết cá nhân vẫn phải đăng ký thuế sau khi sử dụng số định danh làm mã số thuế. Vì phải kê khai thêm các thông tin về kinh doanh như địa chỉ, ngành nghề kinh doanh.

Để đảm bảo rõ ràng hơn, cơ quan soạn thảo điều chỉnh Dự thảo Thông tư. Theo đó, quy định trường hợp cơ sở sữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu thuế và tự động đồng bộ khi cấp mới, thay đổi thông tin số định danh thì cá nhân không phải đăng ký thuế theo quy định tại điểm b.2, b.3 khoản 1 Điều 21 Thông tư này.

Doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam vẫn phải đăng ký thuế

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch góp ý đối với nhà cung cấp nước ngoài. Theo đó, cơ quan này đề nghị bổ sung các doanh nghiệp không biên giới, không có trụ sở tại Việt Nam nhưng có kinh doanh, phát sinh doanh thu tại Việt Nam để đảm bảo các hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải đăng ký thuế.

Trả lời góp ý của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp xuyên biên giới không có trụ sở tại Việt Nam nhưng có kinh doanh, phát sinh doanh thu như tại đề xuất là nhà cung cấp nước ngoài, thuộc đối tượng đăng ký thuế tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Dự thảo Thông tư.

Đồng thời, tại khoản 8 Điều 7 và điểm b.3 khoản 1 Điều 9 Dự thảo đã quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với nhóm đối tượng này.