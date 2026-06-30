TKV được yêu cầu tăng tốc đầu tư vào năng lượng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chiều 29/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, với trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng hai con số, bảo đảm an ninh năng lượng và phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 29/6.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu rất lớn đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc dẫn dắt tăng trưởng. Trong bối cảnh cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các doanh nghiệp nhà nước cần nỗ lực đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TKV báo cáo toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời làm rõ việc triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW và định hướng phát triển tập đoàn trong thời gian tới.

Theo đó, TKV cần tập trung đầu tư, phát triển các lĩnh vực cốt lõi nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phó Thủ tướng cũng cho biết trong gần ba tháng qua, nhiều khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã được xử lý kịp thời, đồng thời đề nghị TKV tiếp tục thẳng thắn kiến nghị những vấn đề còn tồn tại để các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, với hầu hết chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt và vượt 50% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng than thành phẩm đạt khoảng 53,7% kế hoạch; than tiêu thụ đạt 55%; nộp ngân sách trên 55%; các lĩnh vực alumin, điện, doanh thu, lợi nhuận và tiền lương đều đạt khoảng 53-54% kế hoạch.

Đáng chú ý, TKV bảo đảm cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện trong bối cảnh nhu cầu cao, hoàn thành khoảng 55% kế hoạch năm và duy trì lượng than dự phòng khoảng 5,5 triệu tấn, tương đương nhu cầu phát điện trong 1,5 tháng.

Hoạt động đầu tư đạt khoảng 48% kế hoạch, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2025. Tập đoàn tiếp tục duy trì tốt công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, với tổng kinh phí dành cho an sinh xã hội hơn 63 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, TKV cũng đối mặt nhiều khó khăn như chi phí sản xuất tăng do biến động giá nhiên liệu, vật tư; tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác mỏ còn chậm do Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia chưa được điều chỉnh; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc; thủ tục cấp phép chế biến, tiêu thụ khoáng sản ngoài than còn phức tạp, ảnh hưởng đến sản lượng.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đánh giá ngành than và TKV giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và các cân đối lớn của nền kinh tế. Các ý kiến thống nhất cần ưu tiên tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đầu tư, đất đai, khai thác và cơ chế tài chính, tạo điều kiện để TKV nâng cao sản lượng, kiểm soát chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

Các bộ, ngành cũng trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của TKV như điều chỉnh Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia; cho phép chủ động thăm dò sâu trong khu vực mỏ đã được khoanh định; hướng dẫn triển khai cơ chế khai thác vượt không quá 15% công suất theo Nghị quyết số 28/2026/NQ-CP; chính sách đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề ngành khai khoáng và các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân khẳng định Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí sản xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển mỏ, đồng thời tăng cường đào tạo, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an toàn lao động và đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của TKV đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu TKV tiếp tục duy trì sản xuất than ổn định, an toàn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2026-2030; ưu tiên bảo đảm đủ nguồn than cho sản xuất điện, không để xảy ra thiếu nhiên liệu trong bất kỳ tình huống nào.