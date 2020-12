TNR Stars Center Cao Bằng: 168 căn đã tìm được chủ nhân xứng tầm

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn TNG Holdings Vietnam, dự án TNR Stars Center được quản lý và phát triển bởi TNR Holdings Vietnam đã chính thức cán mốc 100% sản phẩm tương ứng với 168 căn đã tìm được chủ nhân sở hữu.

Trong tương lai không xa, TNR Stars Center sẽ mở ra tiềm năng phát triển không chỉ về cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi hiện đại mà còn mang lại giá trị sinh lời và đầu tư kinh doanh bền vững cho khách hàng

Định hình không gian sống mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện ích đẳng cấp, cộng đồng dân cư văn minh, kinh doanh thuận lợi tại trung tâm thành phố Cao Bằng, TNR Holdings Vietnam đã xây dựng khu đô thị TNR Stars Center theo mô hình "all in one" về dịch vụ, tiện ích, hạ tầng và trên hết là định nghĩa chuẩn mực sống đẳng cấp bậc nhất tại đây.

Với diện tích 4.2ha tại trung tâm hành chính mới - khu đô thị Đề Thám của thành phố Cao Bằng, TNR Stars Center là sự kết hợp giữa sản phẩm Biệt thự Shophouse với hệ thống Biệt thự song lập, kèm theo đó là công viên cảnh quan, trung tâm thương mại.

Tọa lạc trên mảnh đất kim cương duy nhất còn sót lại tại trung tâm khu hành chính mới thành phố Cao Bằng, TNR Stars Center nằm kế cận Sở tài chính, Hải quan, Quảng trường thành phố… Dự án có vị trí giao thông thuận lợi: phía Tây Nam nằm trên trục đường 58m kết nối với đường cao tốc Hà Nội – Cao Bằng, phía Đông Bắc giáp với trục đường 50m, phía Đông Nam, Tây Bắc giáp với cơ quan hành chính mới…



Với tổng mức đầu tư lên đến 700 tỷ đồng, các sản phẩm được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài với 168 sản phẩm, trong đó có 32 biệt thự song lập, 136 nhà phố - shophouse dịch vụ, diện tích giao động từ 100m2 đến 260 m2, xây dựng theo phong cách kiến trúc đương đại dưới sự tư vấn của những đơn vị thiết kế hàng đầu.

Bên cạnh đó, TNR Holdings Vietnam còn dành riêng quỹ đất xây dựng 3 khu công viên đẳng cấp dành riêng cho cư dân với tiêu chuẩn như những khu công viên, nghỉ dưỡng hàng đầu trên thế giới,

Ngay khi chính thức ra mắt, khu đô thị TNR Stars Center đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản thành phố Cao Bằng. Có thể thấy khả năng hấp thụ nhanh chóng của TNR Stars Center Cao Bằng là tổng hòa của những lợi thế như ra mắt đúng thời điểm thị trường khan hiếm nguồn cung, dự án có chiếm lợi thế nhờ nhiều ưu điểm độc đáo so với các dự án khác trong khu vực…

Không chỉ vậy, sự thành công của TNR Stars Center Cao Bằng còn đến từ sức mạnh tổng hợp của các đơn vị phân phối, tạo nên một "thế trận" vững mạnh nhất trên thị trường, trong đó phải kể đến đơn vị phân phối hàng đầu - Sàn bất động sản Hưng Gia - một trong những đơn vị đã đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu tiên.