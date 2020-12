TNR The Nosta tạo sóng với 12 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời

12 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời dành cho giới thượng lưu được đánh giá là điểm cộng đầy “quyền lực” trong bài toán đưa TNR The Nosta dẫn đầu thị trường về khả năng thanh khoản.

Vì sao dự án TNR The Nosta tạo sóng trên thị trường?

Ngay khi vừa ra mắt, TNR The Nosta đã tạo nên làn sóng thu hút dòng tiền mạnh mẽ trên thị trường giao dịch địa ốc. Mặc dù nền kinh tế đang ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tỷ lệ hấp thụ của các căn hộ hạng sang tại TNR The Nosta vẫn đang được dự báo tiếp tục gia tăng.

Các dự án có vị trí đẹp không bị ảnh hưởng bởi mọi diễn biến của thị trường

Nhiều chuyên gia cho rằng căn hộ hạng sang với vị trí đẹp như TNR The Nosta có khả năng "miễn dịch" và không bị ảnh hưởng bởi mọi diễn biến của thị trường. Sở dĩ như vậy vì dòng sản phẩm hạng sang dành cho giới thượng lưu thường sở hữu vị trí đắt giá, thiết kế không gian sống mang tính khác biệt, do đó, giá cả không chịu sự chi phối chung theo quy luật thị trường. Đồng thời, khi quỹ đất "vàng" ngày càng thu hẹp, các dự án này còn lên ngôi theo thời gian.

Mới đây một khảo sát của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam đã chỉ ra, dù đắt đỏ nhưng những căn hộ thực sự cao cấp vẫn có số lượng đặt mua lớn hơn số chào bán, đó cũng là lý do mà TNR The Nosta đã và đang tạo "sóng" trên thị trường bất động sản khi lượng khách săn lùng ngày càng tăng. Lý giải về hiện tượng này, giới đầu tư sành sỏi phân tích, TNR The Nosta là một trong số ít dự án toạ lạc tại những vị trí "vàng" hiếm hoi còn sót lại trong 4 quận nội thành Thủ đô. Bên cạnh đó, xét trong bối cảnh mức thang định giá đất tăng cũng như nguồn cung quỹ đất nội đô khan hiếm, lợi thế về vị trí của TNR The Nosta là bảo chứng cho xu hướng gia tăng giá trị bền vững của những căn hộ hạng sang tại đây.

Để xứng tầm với vị trí vàng hiếm có, TNR The Nosta được kiến tạo trở thành không gian sống thượng lưu, xác lập một chuẩn sống mới giữa trung tâm thủ đô. Cuộc sống hiện đại, đẳng cấp và khác biệt là "đặc quyền" mà The Nosta dành tặng những chủ nhân danh giá.

Cuộc sống của giới thượng lưu là tận hưởng trọn vẹn đúng nghĩa mỗi ngày khi hệ thống Smart building - Smart home được tích hợp ngay trong tòa nhà và trong từng căn hộ. Sự kết nối các thành viên gia đình giữa không gian mở hay tạo lập sự riêng tư thư giãn là điều dễ dàng thực hiện trên cùng một mặt phẳng nhờ tiêu chuẩn "smart living".

Nhiều tiện ích hiện đại nhất dành cho giới thượng lưu

Theo đại diện đơn vị quản lý và phát triển dự án TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển), bên cạnh môi trường sống chất lượng trong thiết kế không gian căn hộ chuẩn sống mới, những cư dân tương lai của TNR The Nosta còn được đón nhận đặc quyền đặc biệt với 12 tiện ích miễn phí trọn đời.

Một cuộc sống đúng chuẩn hạng sang được tạo lập giữa phố thị Hà Nội tấp nập, đó là sau một ngày bộn bề công việc, cư dân được đắm mình trong dòng nước tinh khiết của bể bơi 4 mùa, massage cơ thể trong bể sục Jacuzzi, thư giãn tại phòng xông hơi. Mỗi sáng sớm hay chiều tà, cư dân TNR The Nosta được trải nghiệm tại phòng tập gym, phòng tập thể thao đa năng hiện đại. Bên cạnh đó, chuẩn sống mới còn được định nghĩa "sống giữa resort" khi skygarden vườn chân mây được kiến tạo xanh mướt ngay bên trong tòa nhà. Ngoài ra, những công dân nhí sẽ được tận hưởng không gian riêng biệt tại khu vui chơi trẻ em ngoài trời hay phòng Kid Club.

Khi ứng dụng các thiết bị công nghệ thông minh, cuộc sống càng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn, tại bất kỳ vị trí khu vực công cộng nào, chỉ cần một chiếc điện thoại, cư dân của TNR The Nosta có thể trực tiếp truy cập internet nhờ hệ thống wifi phủ sóng rộng khắp, sử dụng thư viện số hiện đại bậc nhất cùng khu vực làm việc Co-working space, trạm sạc (Charging Station) cho xe đạp – xe máy điện cũng được thiết kế, dành cho cư dân đam mê phương tiện giao thông xanh.

Không chỉ mang đến sự phát triển toàn diện cho những công dân nhí tương lai, TNR The Nosta còn mang đến cảm giác sống tận hưởng giữa trung tâm thủ đô, làm hài lòng ngay cả những cư dân lớn tuổi. Một không gian sống ưu việt mà tại đó, các thế hệ vừa dễ dàng kết nối, vừa tạo sự riêng tư nhờ thiết kế thông minh, đẳng cấp cùng sự tiệm cận những dịch vụ, tiện ích hiện đại nhất.

Tại buổi toạ đàm với chủ đề bất động sản hạng sang diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, những căn hộ hạng sang gắn với càng nhiều tiện ích, càng có giá trị cao. Nhận định này hoàn toàn đúng với dự án The Nosta khi tiện ích trở thành một tham số quan trọng quyết định đến tính thanh khoản của những căn hộ tại đây.

Cộng đồng cư dân văn minh và trí thức sẽ được xác lập tại TNR The Nosta nhờ thiết kế "đặc quyền" dành trọn cho giới tinh hoa thượng lưu. Cuộc sống mang tính tận hưởng đúng nghĩa khi tất cả tiện ích hiện đại nhất được chạm tới chỉ bằng một nút nhấn thang máy.