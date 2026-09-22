Tổ hợp nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F Quế Lâm Lam Hồng khởi công tại Hà Tĩnh

Ngày 22/9, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng chính thức khởi công tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự lễ khởi công Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng tại Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Tập đoàn Quế Lâm có Phó Chủ tịch HĐQT Dương Thị Quế, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Vĩnh và các thành viên Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Đây là dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn theo mô hình 4F có quy mô lớn, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển nông nghiệp xanh, công nghệ cao và bền vững tại địa phương.

Dự án có diện tích quy hoạch 466.991,8m2, tương đương gần 47ha, tổng vốn đầu tư 1.276 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất.

Bà con nhân dân địa phương tham dự lễ khởi công Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng tại Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Điểm cốt lõi của Tổ hợp 4F Quế Lâm Lam Hồng là mô hình Farm - Food - Feed - Fertilizer, gồm Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng. Các hợp phần không vận hành tách rời mà được kết nối thành chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn.

Trong chuỗi này, sản phẩm từ khâu trồng trọt, chăn nuôi và chế biến được sử dụng làm nguyên liệu cho các công đoạn tiếp theo; phụ phẩm được thu hồi, xử lý và tái sử dụng, qua đó giảm chất thải, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao giá trị sản xuất.

Dự án hướng đến sản xuất nông sản hữu cơ an toàn, chất lượng cao; phát triển dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học. Đồng thời, đây cũng là nơi tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân từng bước tham gia các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tại lễ khởi công Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng. Ảnh: TL

Theo quy hoạch, dự án sẽ đầu tư 5 nhà máy gồm: nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt 50.000 tấn/năm.

Cùng với hệ thống nhà máy là các khu trang trại chăn nuôi lợn, bò, gà, vịt; trang trại nuôi ruồi lính đen; khu trồng cây ăn quả, vườn ươm giống công nghệ cao với các loại cây như bưởi, vú sữa tím, thanh long ruột đỏ.

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút và động thổ khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng, đánh dấu bước khởi đầu dự án nông nghiệp xanh, bền vững tại Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Tổng diện tích xây dựng công trình của dự án gần 102.679m2, chiếm khoảng 22% diện tích quy hoạch. Phần diện tích còn lại được bố trí cho hồ điều hòa, vườn cây, khu trồng trọt, giao thông nội bộ, bãi tập kết nguyên liệu hữu cơ và hệ thống xử lý chất thải.

Cách bố trí này cho thấy định hướng không chỉ xây dựng một cụm nhà máy sản xuất, mà hình thành một không gian nông nghiệp sinh thái, trong đó sản xuất, môi trường và cảnh quan được tính toán đồng bộ.

Trong 15 tháng đầu, nhà đầu tư dự kiến tập trung triển khai nhà điều hành, khu lưu trú cùng các nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, dinh dưỡng cây trồng và men vi sinh thảo mộc, thảo dược.



Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại lễ khởi công Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng ở Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đa giá trị, tuần hoàn, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.



Ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, phát biểu tại lễ khởi công Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng ở Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Khi hoàn thành, Tổ hợp 4F Quế Lâm Lam Hồng được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao; đồng thời là điểm nghiên cứu, thực nghiệm, đào tạo và chuyển giao công nghệ về nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn cho Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm nhấn mạnh: Sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đồng hành cùng tỉnh Hà Tĩnh, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai dự án hiệu quả.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại lễ khởi công Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng. Ảnh: TL

Quế Lâm kỳ vọng 4F Lam Hồng không chỉ là một công trình đầu tư mà trở thành mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn thiết thực, tạo sinh kế bền vững, sản phẩm an toàn, bảo vệ đất, nước và môi trường, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Hà Tĩnh xanh, bền vững.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Hà Tĩnh đang cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, hữu cơ và tuần hoàn, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy nông nghiệp Hà Tĩnh phát triển bền vững.