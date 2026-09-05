Toàn cảnh "bức tranh" vận tải tăng trưởng mạnh mẽ

Ngày 4/9, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 của Bộ Xây dựng, ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, sản lượng vận tải tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm, cả về vận tải hành khách và hàng hóa.

Trong tháng 8/2026, vận tải hành khách đạt hơn 658 triệu lượt, trong khi khối lượng luân chuyển đạt hơn 32 tỷ lượt khách.km, tăng lần lượt gần 18% và 16% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 324 triệu tấn, tăng gần 18%; khối lượng luân chuyển đạt khoảng 63 tỷ tấn.km, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, vận tải hành khách ước đạt gần 4,7 tỷ lượt khách, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2025. Khối lượng luân chuyển đạt hơn 234 tỷ lượt khách.km, tăng hơn 13%.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, 8 tháng đầu năm, sản lượng ước đạt gần 2,3 tỷ tấn, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt hơn 450 tỷ tấn.km, tăng gần 13%.



Vận tải hành khách tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2026. Ảnh: AI

Để đảm bảo hoạt động vận tải tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng, đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong những tháng qua, Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý giá, bình ổn giá, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh bức tranh tăng trưởng tích cực của toàn ngành vận tải, báo cáo của Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một điểm đáng lưu ý: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt tiếp tục sụt giảm trong 8 tháng đầu năm 2026. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khối lượng luân chuyển giảm gần 7%.

Bộ Xây dựng đánh giá, đường sắt có sự mất cân đối trong hệ thống vận tải, khi đường sắt chưa phát huy tương xứng với vai trò và những ưu thế vốn có.

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải tiếp tục tăng, việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp kết nối đa phương thức, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh của đường sắt được xác định là yêu cầu cần thiết. Đây cũng là hướng đi quan trọng để phát huy hiệu quả hơn các phương thức vận tải, góp phần hình thành hệ thống vận tải đồng bộ, hiệu quả và cân bằng hơn.