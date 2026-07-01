Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch HĐQT

Theo Nghị quyết HĐQT HAN ký ngày 29/6/2026 đã thông qua việc tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đậu Văn Diện với thời gian tạm đình chỉ cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Cùng đó, HĐQT quyết định giao ông Nguyễn Minh Cương tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị, ký các văn bản, quyết định thay mặt Hội đồng quản trị với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Được biết, ông Đậu Văn Diện (SN 1968), được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT công ty từ tháng 3/2021.

Ông Đậu Văn Diện (Ảnh: HAN)

Cùng ngày 29/6, HAN cũng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý - sinh năm 1975, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, thời hạn giữ chức vụ không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp) được thành lập năm 1982 theo quyết định số 324/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng. Với bề dày 55 năm, Hancorp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình công cộng, văn hóa, dân dụng và công nghiệp,…

Năm 2014, Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp) tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất, chính thức chuyển đổi hình thức sang công ty cổ phần. Cổ phiếu HAN lên sàn UPCoM vào năm 2016 với giá tham chiếu là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2020, doanh thu của Hancorp giảm 8% so với cùng kỳ, xuống còn 831 tỷ đồng và lãi sau thuế cũng giảm 49%, ghi nhận hơn 2 tỷ đồng. Theo Hancorp, nguyên nhân là do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 dẫn đến kết quả kinh doanh của một số công ty con bị ảnh hưởng đáng kể.

Năm 2025, HAN đạt giá trị sản xuất kinh doanh đạt 3.601 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.709 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,2 tỷ đồng, cổ tức duy trì ở mức 3%.

Năm 2026, HAN đặt mục tiêu tăng trưởng với kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh 4.249 tỷ đồng, doanh thu 3.164 tỷ đồng, tiếp tục duy trì cổ tức 3%.

Tại dự án sân bay Long Thành, HAN là thành viên Liên danh HANTA2 (gồm Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD) đã trúng gói thầu số 7.8 thuộc dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành), với giá trúng thầu 3.379 tỷ đồng.

Gói thầu bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày. Với công suất tiếp nhận 550.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hạng mục này giữ vai trò then chốt trong khai thác vận tải hàng không.