Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) đã công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Hồng Hải sinh năm 1974, quê Hải Phòng, tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh Trường đại học Kinh tế TP HCM năm 1995.

Ông Hải có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức tài chính như là Tổng Giám đốc người Việt đầu tiên của HSBC Việt Nam, Giám đốc Khối Kinh doanh quốc tế của Ngân hàng HSBC Canada, Phó Chủ tịch Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Theo đó, ông Phạm Hồng Hải đã có 2 năm đồng hành cùng OCB, giữ vai trò Tổng giám đốc trong giai đoạn ngân hàng chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện định vị, tái cấu trúc chiến lược kinh doanh tổng thể và cơ cấu tổ chức,...

Giai đoạn này, OCB cũng ưu tiên việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo nền tảng vận hành ổn định và linh hoạt để ngân hàng thích ứng với biến động của thị trường.

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải.

Chia sẻ về quyết định này, ông Phạm Hồng Hải cho biết: “Trong suốt thời gian đồng hành, tôi luôn tự tin rằng, OCB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nội địa thành công trong việc xây dựng được giá trị an toàn, hoạt động hiệu quả và trên hết là sự minh bạch – như chính những điều tôi đã nhìn nhận, đánh giá từ ngày đầu tiên và đó là lý do khiến tôi quyết định lựa chọn đồng hành cùng OCB.

Đến thời điểm hiện tại, điều khiến tôi tự hào nhất, bên cạnh những con số tăng trưởng, là việc chúng tôi đã cùng nhau xây dựng được một nền tảng đủ vững, một đội ngũ đủ mạnh và một tinh thần sẵn sàng thay đổi để đi xa hơn. Khi quyết định rời khỏi vị trí điều hành, tôi cho rằng mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều cần những cách tiếp cận và ưu tiên khác nhau.

OCB đang bước vào một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi những định hướng và mô hình điều hành phù hợp hơn trong bối cảnh mới. Tôi tin rằng sự thay đổi này là thời điểm phù hợp – khi tổ chức đã sẵn sàng cho bước chuyển tiếp và bản thân tôi cũng sẵn sàng cho những thử thách mới”.

Rời vị trí Tổng Giám đốc tại OCB, ông Phạm Hồng Hải khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực tài chính – ngân hàng: “Tài chính vẫn là lĩnh vực tôi lựa chọn và theo đuổi lâu dài. Tôi tin với kinh nghiệm đã tích lũy, mình sẽ còn nhiều cơ hội để đóng góp, dù ở một vai trò khác.” Ông cho biết thêm.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 cho biết, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động thị trường 1 đạt 232.284 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 210.428 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tín dụng xanh toàn hàng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2026, tổng thu thuần của OCB đạt 2.722 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Năm 2026, OCB đưa ra mục tiêu đầy tham vọng với lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025; Tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng; Tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 15%.