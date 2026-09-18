Tổng giám đốc VIETGO: Xuất khẩu đâu nhất thiết phải có xưởng to, vốn lớn

Ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến Xuất khẩu VIETGO. Ảnh: Hạ Trang

Một doanh nghiệp Việt có thể sản xuất được hàng hóa, nhưng nếu sản phẩm vẫn phải qua doanh nghiệp nước ngoài để tìm khách hàng và xuất khẩu, một phần giá trị thương mại sẽ tiếp tục nằm ngoài doanh nghiệp trong nước. Từ thực tế này, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến Xuất khẩu VIETGO cho rằng, bên cạnh nâng năng lực sản xuất, Việt Nam cần chú trọng phát triển lực lượng trực tiếp tìm kiếm thị trường quốc tế cho hàng hóa trong nước.

Chia sẻ tại phiên tọa đàm “Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam” ngày 18/9, ông Việt gọi lực lượng này là “đội ngũ bán hàng của nền kinh tế”.

Theo Tổng giám đốc VIETGO, xuất khẩu là một trong những nguồn doanh thu quan trọng nhất của quốc gia. Năm vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 460 tỷ USD, tương đương gần 90% GDP. Tuy nhiên, theo số liệu ông đưa ra tại hội nghị, khoảng 80% giá trị này thuộc khu vực FDI, còn khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chỉ chiếm khoảng 20%.

Cần một “đội ngũ bán hàng” trực tiếp ra thị trường quốc tế

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Tuấn Việt cho rằng chính sách hiện tập trung nhiều vào khuyến khích sản xuất, trong khi chưa dành sự quan tâm tương xứng cho lực lượng trực tiếp tìm kiếm khách hàng và đưa hàng hóa ra nước ngoài.

“Chúng ta khuyến khích ở chỗ họ không cần, trong khi họ lại cần ở chỗ khác”, ông Việt nhận định.

Theo ông, nhiều doanh nghiệp sản xuất Việt Nam hiện vẫn nằm ở giữa chuỗi: nguyên liệu có thể được nhập khẩu từ nước ngoài, hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam nhưng sau đó lại bán cho một doanh nghiệp trung gian để xuất khẩu.

Đặc thù của người làm sản xuất thường thiên về kỹ thuật, quen với việc tạo ra sản phẩm rồi chờ người mua. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đang mua hàng của doanh nghiệp Việt Nam rồi tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường khác.

Ông Việt lấy Singapore làm ví dụ. Với dân số khoảng 5 triệu người và hoạt động sản xuất không lớn, quốc gia này vẫn có kim ngạch xuất khẩu cao hơn Việt Nam. Hàng hóa có thể được mua từ các quốc gia khác rồi tiếp tục xuất khẩu và phần kim ngạch thương mại được ghi nhận tại Singapore.

Vì vậy, bên cạnh doanh nghiệp sản xuất, Tổng giám đốc VIETGO đề xuất Việt Nam cần khuyến khích phát triển doanh nghiệp thương mại và xúc tiến xuất khẩu, qua đó hình thành một “đội ngũ bán hàng” đủ sức trực tiếp tìm kiếm thị trường quốc tế.

Không xưởng, không vốn lớn vẫn có thể tham gia xuất khẩu

Theo Tổng giám đốc VIETGO, cơ hội tham gia xuất khẩu không nhất thiết chỉ dành cho những doanh nghiệp sở hữu nhà xưởng hay nguồn vốn lớn. Trả lời câu hỏi về con đường khởi nghiệp xuất khẩu dành cho người trẻ, ông đưa ra mô hình dựa trên ba tiêu chí “không xưởng - không vốn - không tiếng Anh”.

Với rào cản ngôn ngữ, những công cụ công nghệ như Google Dịch, ChatGPT và các phần mềm dịch thuật hiện có thể hỗ trợ người bán giao tiếp trực tiếp, phản hồi nhanh với khách hàng quốc tế bằng ngôn ngữ của đối tác. Theo ông, đây có thể trở thành công cụ giúp các doanh nghiệp thương mại nhỏ rút ngắn khoảng cách với đối thủ nước ngoài.

Bài toán vốn cũng có thể được giải quyết một phần từ chính dòng tiền của đơn hàng. Với những đơn hàng vừa và nhỏ, doanh nghiệp có thể đàm phán để khách hàng đặt cọc khoảng 30-40% bằng phương thức T/T, sau đó sử dụng nguồn tiền này để thu mua hàng hóa trong nước thay vì phải bỏ ra lượng vốn tự có lớn.

Doanh nghiệp cũng có thể linh hoạt hỗ trợ một phần chi phí để khách hàng sang Việt Nam kiểm tra hàng, qua đó thúc đẩy quá trình thanh toán và giảm áp lực dòng tiền.

Đáng chú ý, theo ông Việt, không sở hữu nhà xưởng đôi khi lại là một lợi thế đối với doanh nghiệp thương mại. Thay vì bị giới hạn vào những sản phẩm mà nhà máy của mình đang sản xuất, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với từng đơn hàng.

“Bán cái khách hàng cần chứ không phải bán cái mình có”, ông Việt nêu cách tiếp cận.

Đối với các thương hiệu lớn vốn quan tâm nhiều tới chất lượng và kiểm soát rủi ro, doanh nghiệp thương mại cũng không nhất thiết phải cạnh tranh bằng giá thấp. Lợi thế có thể đến từ năng lực kiểm hàng, kiểm soát chất lượng và bảo đảm sản phẩm trước khi giao cho đối tác.

Tổng giám đốc VIETGO đồng thời chỉ ra 5 nhóm hàng mà SME Việt Nam có lợi thế, gồm cà phê; gia vị như quế, hồi, thảo quả, ớt, gừng, nghệ; hoa quả tươi và hoa quả sấy; vật liệu xây dựng; cùng các mặt hàng tiêu dùng như nhựa, giấy, đồ gỗ và đồ da.

Riêng với cà phê, ông cho rằng Việt Nam đang đứng thứ hai thế giới và dư địa xuất khẩu còn lớn, có thể tăng từ khoảng 9 tỷ USD hiện nay lên 27-30 tỷ USD. Đối với gia vị, Ấn Độ và Trung Đông là những thị trường đáng chú ý với tổng dân số khoảng 2 tỷ người.

Ông Việt cũng đề cập một nguồn lực mới có thể tham gia xuất khẩu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản kém thuận lợi, nhiều môi giới bất động sản đang muốn chuyển sang lĩnh vực này. Theo ông, nếu được tạo điều kiện để giải quyết những hạn chế về vốn và tiếng Anh, lực lượng này có thể tham gia mạnh vào hoạt động xuất khẩu.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Hạ Trang

Chính sách FDI cần gắn với chuyển giao công nghệ và doanh nghiệp Việt

Từ góc độ chính sách, GS.TS Hoàng Văn Cường, nguyên Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng, trước những thay đổi của dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần chuyển dần từ ưu đãi thuế sang cải thiện chất lượng thể chế.

Một trong những giải pháp được ông đề cập là xây dựng cơ chế “một đầu mối” duy nhất có đủ thẩm quyền quyết định, qua đó xử lý nhanh các thủ tục và chủ động tìm kiếm nhà đầu tư.

Cùng với đó, Việt Nam cần nâng cao năng lực làm chủ các luồng logistics và vận tải để chuyển lợi thế địa kinh tế thành giá trị thực, thay vì chủ yếu khai thác mặt bằng hay cho thuê hạ tầng.

Đặc biệt, theo GS.TS Hoàng Văn Cường, chính sách ưu đãi FDI cần được gắn với những kết quả đầu ra cụ thể, bao gồm hiệu quả đào tạo, chuyển giao công nghệ và khả năng kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng.

Ở phía doanh nghiệp, ông Cường cho rằng doanh nghiệp trong nước cũng phải chủ động nâng cao năng lực để có thể song hành với khu vực FDI. Doanh nghiệp Việt không nhất thiết phải cố gắng tham gia toàn bộ các công đoạn của một sản phẩm.

Chẳng hạn, thay vì sản xuất toàn bộ phần cơ khí của robot, doanh nghiệp có thể tập trung vào những khâu đang có thế mạnh hoặc còn khoảng trống nhưng tạo giá trị gia tăng cao như trí tuệ hay phần mềm điều khiển.

Thông qua quá trình liên kết với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước có thể từng bước hấp thụ, cải tiến và tiến tới tự chủ phát triển công nghệ mới.