Tổng kiểm tra an toàn giao thông đường thủy tại Phú Quốc, An Giang

Chiều ngày 12/7, Bộ Xây dựng thông tin về buổi họp giữa UBND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng trong tỉnh triển khai các phương án khắc phục hậu quả, đánh giá vụ tai nạn lật ca nô tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong trưa 11/7.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng dự buổi họp. Ảnh: Bộ Xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, nội dung cuộc họp tập trung triển khai các phương án khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy trên biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp tích cực điều trị cho người bị nạn và thực hiện các thủ tục bảo hộ, ngoại giao cần thiết đối với các du khách quốc tịch Ấn Độ.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt công tác quản lý vận tải, tổng kiểm tra quy trình an toàn đường thủy trên toàn địa bàn. Ảnh: Bộ Xây dựng

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao sự phản ứng nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của chính quyền đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang, tổ chức cứu hộ cứu nạn thành công trong thời gian rất ngắn, cứu sống được nhiều người trong điều kiện sóng to gió lớn.

Để đảm bảo an toàn và sự phát triển ổn định của ngành du lịch Phú Quốc trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt công tác quản lý vận tải, tổng kiểm tra quy trình an toàn đường thủy trên toàn địa bàn.

Đồng thời, tuyệt đối không cấp phép xuất bến cho bất kỳ phương tiện nào nếu không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, áo phao và kỹ thuật theo quy định.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu bằng mọi biện pháp bảo quản vận chuyển, bàn giao thi thể các du khách tử vong cho thân nhân của họ tại TP.HCM và tiếp tục quan tâm trợ giúp tối đa cho những nạn nhân may mắn sống sót.

Tỉnh An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ TP.HCM để tạo điều kiện tối đa và đài thọ kinh phí cho thân nhân của nạn nhân trong thời gian lưu trú để nhận bàn giao thi thể.

Đối với các du khách may mắn sống sót, công tác y tế được triển khai tận tình Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Hiện, 16 người đã xuất viện khỏe mạnh; một du khách có bệnh lý tim mạch còn lại đang được điều trị tích cực với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Chợ Rẫy và sức khỏe hiện đã ổn định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.



Được biết, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện công tác quản lý Nhà nước tại các cảng, bến, đặc biệt là cảng hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu du lịch, các điểm đón trả khách trên tuyến từ bờ ra đảo và tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải khách.

Việc rà soát tập trung vào điều kiện hạ tầng, tổ chức khai thác, điều kiện hoạt động của cảng, bến; việc thực hiện chức năng quản lý theo phân cấp, phân quyền; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhằm bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót trách nhiệm.

Các đơn vị phải kịp thời phát hiện những bất cập trong phân công quản lý, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý; đồng thời chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong kiểm tra hoạt động vận tải, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn.

Đối với các Sở Xây dựng, Cục yêu cầu phối hợp với các Cảng vụ, Chi cục và đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo và vận tải khách du lịch thuộc phạm vi quản lý; đồng thời rà soát việc đăng ký, công bố tuyến, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa và các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan.

Các Sở cũng phải kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh, Bộ Xây dựng hoặc cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của UBND đặc khu Phú Quốc tại cuộc họp, vụ tai nạn nạn lật ca nô chở 36 người, trong đó có 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên du lịch bị rơi xuống biển do sóng to gió lớn lúc 13h ngày 11/7.



Dưới sự chỉ đạo khẩn trương từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, các lực lượng cứu hộ với phương châm "4 tại chỗ" đã huy động, trưng dụng các phương tiện tàu thuyền của doanh nghiệp, người dân tại cảng biển An Thới đến khu vực xảy ra tai nạn để ứng cứu.



Đến 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người đã được đưa vào cảng, được tiếp ứng hỗ trợ y tế tại chỗ và nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc tại An Thới.



Mặc dù, lực lượng y tế đã nỗ lực hết sức, vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Đến nay, 15 thi thể du khách tử vong đã được đưa vào Hà Tiên bằng phà riêng, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến TP.HCM để bàn giao cho thân nhân theo yêu cầu từ phía Lãnh sự quán Ấn Độ.



Bên cạnh việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đã hỗ trợ kinh phí khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.