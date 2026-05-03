Tổng thu từ khách du lịch của Gia Lai đạt con số "khủng" 1.600 tỷ đồng, loạt khách sạn ở Quy Nhơn "cháy phòng"

Gia Lai có tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.600 tỷ đồng

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ước tính, tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp lễ đạt 320.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt 550 tỷ đồng.

Lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, theo ước tính, tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp lễ ước đạt 625.000 lượt, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng.

Khách lưu trú du lịch ước đạt khoảng 148.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể: Tại khu vực Gia Lai Đông: công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 75-80%; riêng hai ngày cao điểm (30/4 - 01/5) nhiều cơ sở lưu trú 3-5 sao, khu vực dọc biển và trung tâm hết phòng.

Tại khu vực Gia Lai Tây: công suất sử dụng phòng bình quân duy trì ở mức cao, khoảng 70-75%.

Lượng khách tham dự sự kiện và tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 477.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025, tập trung chủ yếu tại các khu, điểm du lịch biển, đảo như: Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Nhơn Châu; các điểm du lịch văn hóa - đô thị như: Biển Hồ Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku, Hàng thông trăm tuổi… và một số điểm du lịch sinh thái, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Du khách trải nghiệm tour du thuyền Sơn Tùng ở biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú: chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa các dân tộc (tối 25/4/2026 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết).

Không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian trong các ngày 25–26/4; tái hiện “làng văn hóa thu nhỏ”, trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, giới thiệu lễ hội truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực, trò chơi dân gian; hoạt động tham quan di tích, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Núp; trưng bày tư liệu, hình ảnh; hội thi làm bánh dân gian; không gian trải nghiệm cà phê và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Tại Tháp Đôi diễn ra khai mạc Chương trình "Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại" vào tối ngày 25/4/2026 và diễn ra vào tối thứ 6 hàng tuần từ ngày 1/5 đến 25/9/2026 và phục vụ tour riêng theo yêu cầu.

Tại xã Canh Vinh: tổ chức Chương trình “Điểm hẹn Canh Tiến, nơi hòa quyện cùng thiên nhiên” hưởng ứng chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai.

Loạt sự kiện hấp dẫn, tour mới “lạ” hút khách

Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành: Chương trình biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tối ngày 29/4/2026; chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tối ngày 30/4.

Tại xã Nhơn Châu: tổ chức Lễ hội Cầu ngư truyền thống xã Nhơn Châu năm 2026 vào ngày 2/5/2026.

Tại Phường Hoài Nhơn Đông: tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch như: tổ chức giải chạy, trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách dịp Lễ 30/4-01/5/2026.

Tại Quảng trường Đại Đoàn kết: tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) vào tối 30/4/2026; tổ chức không gian trải nghiệm cà phê và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Tại Phường Pleiku: ngày 30/4 tổ chức Chương trình phục dựng Lễ cúng mừng nhà Rông mới của người Jrai tại làng Ơp.

Tại Phường Diên Hồng: tổ chức hoạt động Phố ẩm thực Diên Hồng, kết hợp quảng bá ẩm thực địa phương, tạo không gian giao lưu văn hoá và phát triển sản phẩm du lịch đêm.

Ngoài ra, khai thác hiệu quả các tuyến tham quan, trải nghiệm tại Quy Nhơn như: tuyến Bảo tàng tỉnh - Tháp Đôi - Cửa hàng lưu niệm và đặc sản địa phương - Chợ đêm Quy Nhơn; tuyến Đầm Thị Nại - Tháp Thầy Bói - Làng chài Hải Minh…

Các tour du lịch bãi biển: Ghềnh Ráng, Kỳ Co, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Đề Gi,… Các tour du lịch khám phá khoa học.

Các tour du lịch văn hoá lịch sử: Bảo tàng Quang Trung, các Tháp Chăm, Bảo tàng Pleiku, Nhà thờ Làng Sông…

Tour khu vực Gia Lai Tây: khách chủ yếu đến các điểm khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ và Ialy, làng Kép; Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; thử nghiệm tour café.

Du lịch biển đảo đang là thế mạnh vượt trội của tỉnh Gia Lai.

Trong kỳ nghỉ lễ này, một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới xuất hiện tại vùng biển Quy Nhơn, đó là tour du thuyền của Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng (phường Quy Nhơn Nam).

Đây là năm đầu tiên đơn vị đầu tư bài bản, chuyên sâu vào lĩnh vực du lịch biển với các dịch vụ khép kín như: du thuyền, ca nô siêu tốc đưa đón khách, các trò chơi dưới nước như mô tô, sup, phao trượt… phục vụ hành trình khám phá biển Quy Nhơn.

Theo ông Trần Sơn Tùng - Giám đốc công ty, điểm nổi bật của tour du thuyền Sơn Tùng (Son Tung Yacht) trước hết là yếu tố hạ tầng phương tiện đến hành trình và những trải nghiệm riêng.

Thay vì di chuyển bằng ca nô đông người, du thuyền của chúng tôi đầu tư hiện đại, quy mô và vẫn đảm bảo hành trình riêng tư, không gian yên tĩnh, và trải nghiệm cao cấp trên biển.

"Chúng tôi xây dựng chất lượng dịch vụ đẳng cấp; kết hợp các hoạt động như ngắm hoàng hôn, tiệc nhẹ, check-in cao cấp; dịch vụ cá nhân hóa theo nhu cầu khách, những trải nghiệm lần đầu tiên có mặt tại du lịch biển Quy Nhơn", ông Tùng nói.

Ông Tùng khẳng định, doanh nghiệp hướng đến phân khúc khách quốc tế, đặc biệt khách châu Âu, Mỹ, Nga,...; nhóm khách nội địa ưu tiên khách gia đình, các cặp đôi, cá nhân có thu nhập cao và các doanh nghiệp tổ chức sự kiện họp mặt… Hiện đơn vị triển khai 2 tour du thuyền/ngày đêm, gồm tour sáng từ 8-12h và tour tối từ 18-22h.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Sở này cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra, làm việc tại một số điểm du lịch thu hút đông khách trên địa bàn nhằm nắm tình hình công tác chuẩn bị phục vụ khách dịp lễ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Các điểm kiểm tra gồm: Quần thể du lịch Linh Phong (xã Cát Tiến), Kỳ Co và Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông). Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách; một số tồn tại đã được nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục kịp thời.

Tại khu vực Quần thể du lịch Linh Phong và Thiền viện Thiên Hưng, đoàn công tác đã nhắc nhở, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi chở khách bằng xe ôm; điều chỉnh giá vé giữ xe và thực hiện niêm yết công khai; bổ sung bảng nội quy; cung cấp số điện thoại của đơn vị quản lý, số điện thoại y tế và công an địa phương để kịp thời hỗ trợ du khách khi cần thiết.