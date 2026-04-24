TPBank: Mục tiêu lợi nhuận 5 chữ số, cổ đông "ấm lòng" với cổ tức tiền mặt và cổ phiếu

Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Tiền Phong (TPBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý về kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận, thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng con tại trung tâm tài chính,...

Mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ đồng

Theo tài liệu, ban lãnh đạo TPBank đánh giá, năm 2026 sẽ có nhiều khó khăn thách thức khi tăng trưởng tín dụng được định hướng kiểm soát, giám sát chặt chẽ ngay từ đầu năm, trong đó, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản được cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát.

Đồng thời, rủi ro tiềm ẩn tăng cao từ các khu vực/thị trường đã ghi nhận sự tăng trưởng nóng trong thời gian qua, đồng thời, các hành vi lừa đảo, gian lận, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi và phức tạp.

Tình hình thế giới ngay từ đầu năm 2026 đã có những biến động rất phức tạp và khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột leo thang tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tác động mạnh đến chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, TPBank đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.300 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 12% so với năm trước. Lợi nhuận ngân hàng riêng lẻ đạt 10.000 tỷ, tăng 10%.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, TPBank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 600.000 tỷ đồng (+19%), huy động vốn tăng 16% và dư nợ tín dụng tăng 15%. Các chỉ tiêu này cho thấy ngân hàng vẫn duy trì đà mở rộng quy mô, nhưng trong một biên độ hợp lý và có kiểm soát. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026, cho thấy TPBank chọn cách duy trì vùng đệm hợp lý để vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa chủ động ứng phó rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.



HĐQT TPBank cũng trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên dự kiến là CTCP Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns). Trong đó, TPBank sở hữu trên 50% vốn điều lệ, giá trị đầu tư tối đa là 400 tỷ đồng.

Sau khi TPBank hoàn tất góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong, TPBank sẽ trở thành cổ đông lớn duy nhất tạiTPBIns.

Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá việc sở hữu công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ sẽ góp phần mở rộng hệ sinh thái tài chính – bảo hiểm, giúp TPBank chủ động về sản phẩm phù hợp với hệ sinh thái, tận dụng hệ sinh thái khách hàng sẵn có.

Dự kiến trong giai đoạn 5 năm đầu, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty có thể đạt quy mô khoảng 2.000 - 2.300 tỷ đồng mỗi năm khi bước vào giai đoạn ổn định, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trên 50%/năm.

Lợi nhuận trước thuế được kỷ vọng chuyển biến tích cực sau giai đoạn đầu tư ban đầu, đạt mức khoảng 200–300 tỷ đồng/năm kể từ năm thứ 3, trong điều kiện thuận lợi, qua đó từng bước trở thành một trong những đơn vị đóng góp hiệu quả vào kết quả kinh doanh hợp nhất của TPBank.

Bên cạnh đó, TPBank dự kiến thành lập Ngân hàng con lấy tên là Ngân hàng TNHH Một Thành viên Tiên Phong VIFC (TPBank VIFC) do đơn vị ngày sở hữu 100% vốn.

Ngân hàng con dự kiến có vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tuân thủ quy định về vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện hành.

Ngân hàng định hướng vận hành theo mô hình Intelligent Banking, tập trung vào hạ tầng tài chính số, thanh toán xuyên biên giới, tài chính thương mại – chuỗi cung ứng, tài sản số, phái sinh và thị trường vốn.

Giai đoạn đầu, TPBank ưu tiên thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng - fintech - thị trường vốn và thu xếp nguồn vốn quốc tế, sau đó mở rộng hệ sinh thái tài chính số theo khung pháp lý phù hợp. Sự hiện diện tại VIFC góp phần tăng cường kết nối toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank nhấn mạnh, giai đoạn 2026–2030 diễn ra trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng, cũng như TPBank, đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức. Vì vậy, TPBank đã xây dựng các định hướng chiến lược, trong đó năm 2026 đóng vai trò nền tảng để bước vào giai đoạn bứt phá và tăng tốc mạnh mẽ hơn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trong chuyển đổi số. Bởi, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nền kinh tế cần đổi mới toàn diện, trong đó chuyển đổi số là yếu tố then chốt.

"TPBank là ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực này, vì vậy chúng tôi xác định phải tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là một hành trình không có điểm dừng. Chỉ khi thực hiện tốt trong toàn bộ quá trình phát triển, ngân hàng mới có thể đạt được những kết quả lớn hơn", ông Phú chia sẻ.

Liên quan đến hệ sinh thái, hiện TPBank đã có các công ty thành viên. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các đơn vị này hoạt động hiệu quả, vừa nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ, vừa phát huy được năng lực nội tại. Đây là một nhiệm vụ quan trọng.

Đến năm 2025, ngân hàng đã hoàn thiện hệ sinh thái với ba công ty thành viên, gồm: Công ty Chứng khoán TPS, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (AMC) và Công ty Quản lý quỹ VFC. Ba đơn vị này sẽ tạo thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, và nếu vận hành hiệu quả, sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động chung của ngân hàng. Trong năm 2026, TPBank sẽ tiếp tục hoàn thiện để các công ty này phát huy đúng vai trò, đồng thời ngân hàng cũng có trách nhiệm hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng là khai thác và sử dụng dữ liệu. Đối với một ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, việc sử dụng dữ liệu an toàn và hiệu quả vừa là thách thức, vừa là nhiệm vụ cốt lõi. Dữ liệu cần đảm bảo các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, chia sẻ và an toàn”. Ngân hàng coi dữ liệu là một nguồn tài nguyên đặc biệt, nếu khai thác tốt sẽ không mất đi mà còn gia tăng giá trị.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, TPBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản từ hơn 500 nghìn tỷ đồng lên 600 nghìn tỷ đồng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng cả dư nợ và huy động vốn.

Mục tiêu tăng trưởng dư nợ dự kiến ở mức 15%, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng của toàn ngành do Ngân hàng Nhà nước đề ra. Trong trường hợp được giao hạn mức tín dụng cao hơn, ngân hàng sẽ điều chỉnh để mở rộng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Về mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Ông Phú cho biết, năm 2026, TPBank đặt mục tiêu chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có lợi nhuận trước thuế “5 chữ số”.

Cụ thể, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 10.000 tỷ đồng và hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, TPBank sẽ bước vào nhóm ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng - một cột mốc quan trọng nhưng cũng đầy thách thức.

Chia cổ tức 5% bằng tiền 15% bằng cổ phiếu

Theo tài liệu bổ sung, TPBank trình cổ đông phương án chi trả cổ tức tỷ lệ 20%, trong đó 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã dược kiểm toán của ngân hàng.

Ước tính số cổ phiếu được phát hành để chia cổ tức là hơn 416 triệu cổ phiếu, tương ứng giúp tăng vốn điều lệ của ngân hàng thêm tối đa 4.161 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của TPBank với tỷ lệ phát hành 3,13%. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ phương án này là tối đa 1.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành dự kiến sẽ do ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá 01 cổ phiếu (không thấp hơn 10.000 đồng). Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyền nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất hai phương án phát hành trên, vốn điều lệ của TPBank sẽ được tăng từ 27.740 tỷ lên 32.901 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết việc tăng vốn điều lệ cho năm 2026 là nhu cầu tất yếu, là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của TPBank nhằm nâng cao năng lực và ưu thế cạnh tranh, đẩy mạnh tốc độ phát triển, quy mô hoạt động và mở rộng thị trường.

Số vốn tăng thêm từ phương án phát hành cổ phiếu nêu trên dự kiến sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích: Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới kinh doanh; Bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh; Bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng, phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng.