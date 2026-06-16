TP.HCM cam kết với Chính phủ đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP năm 2026

Thông báo nêu: Trong 05 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, trong đó tăng trưởng GRDP Quý I đạt 8,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua; thu ngân sách nhà nước đạt 50% dự toán; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo tiếp tục được phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững; có nhiều chiến công trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cũng như các kết quả nổi bật mà Thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.HCM

Một góc TP.HCM về đêm (Ảnh: VGP).

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được Thành phố nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Tư duy đổi mới, sáng tạo của lãnh đạo Thành phố cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới các cấp, các ngành, cơ sở; vẫn còn tâm lý trông chờ, né tránh trách nhiệm và chưa chủ động, mạnh dạn quyết định theo thẩm quyền được giao.

GRDP Quý I tăng khá nhưng chưa đạt kịch bản đề ra, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của Thành phố, trong đó các khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng đều tăng trưởng thấp hơn kịch bản; tạo áp lực rất lớn cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết của Quốc hội còn chậm, chưa tạo ra nhiều kết quả cụ thể, đóng góp chưa nhiều vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế...

Để khắc phục những tồn tại trên, Thủ tướng yêu cầu Thành phố trong thời gian tới cần quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; cụ thể hóa thành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng trong Quý II; hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ, hoàn thành trong Quý II.

Địa phương cần sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ dữ liệu khu vực công cho khu vực tư, hoàn thành trong Quý II; thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình trong Quý III. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% ...).

Thủ tướng khẳng định: Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Thành phố phải đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc, kiên định, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý TP.HCM cần rà soát kỹ lưỡng, cập nhật kịch bản tăng trưởng cho phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn; nhận diện rõ dư địa từng ngành, lĩnh vực, nhất là chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính ngân hàng...; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nguyên vật liệu.

Giao nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng cấp, từng ngành, địa phương, doanh nghiệp; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp chỉ đạo các ngành, lĩnh vực, địa bàn cụ thế.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa giải ngân đầu tư công, giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao; xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan; thực hiện điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án theo quy định.

Khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, cụ thể hóa thành chương trình, dự án, nguồn lực, định lượng được kết quả đầu ra; khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ (cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2026).

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, QL50...); khởi công trong 6 tháng cuối năm các công trình lớn (như Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu vượt biển cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu, cảng Cái Mép Hạ,

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu TP.HCM tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố; phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, chia sẻ dữ liệu công - tư.

Xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; thu hút các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư quốc tế tham gia. Các Bộ, ngành liên quan, trong đó Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Thành phố tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thiết kế sản phẩm tài chính cụ thể, hấp dẫn, có cơ chế kiểm soát rủi ro nhằm huy động các nguồn vốn phục vụ tăng trưởng 2 con số và bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.



Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch Thành phố cần gắn với tầm nhìn dài hạn, mang tầm quốc tế; lưu ý về khai thác không gian ngầm; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; hạn chế phát triển nhà ở riêng lẻ thấp tầng, tập trung phát triển nhà ở cao tầng, nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị; phát triển các không gian công cộng, không gian xanh, vùng đệm giữa các khu vực đô thị.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu TP.HCM quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, phải coi đây là ưu tiên chiến lược trong phát triển nhà ở.

Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ chú trọng hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho mọi người dân theo quy định của Hiến pháp, người dân chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà riêng phải tiếp cận được quỹ nhà ở cho thuê, giá hợp lý.

Về chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tính khả thi, hiệu quả về phân cấp, phân quyền cho cấp xã để có kiến nghị cụ thể. Thực hiện tổng rà soát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công chức cấp xã để có căn cứ đánh giá, bố trí, sắp xếp phù hợp.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã.

Triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy tối đa lợi thế là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước để thí điểm, đặt hàng nghiên cứu ứng dụng; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"; tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng kinh tế số và chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP năm 2026 và 40% GRDP năm 2030, thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TP. HCM trong thời gian tới.