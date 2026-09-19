TP.Huế quy định những người phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh vừa ký quyết định ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Theo quyết định, danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được chia thành 3 nhóm gồm cấp thành phố, cấp xã và doanh nghiệp nhà nước.



Chủ tịch UBND TP.Huế đã ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Ảnh: D.V.

Tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.Huế, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, đối tượng phải kê khai là người từ trưởng phòng và tương đương trở lên, có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực như tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Quy định này cũng áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc cấp sở, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, bao gồm các chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Đối với những đơn vị không có trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên, người đứng đầu đơn vị thuộc diện kê khai nếu trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nêu trên hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị sự nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc các chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở, danh mục cũng xác định nhóm đối tượng tương tự. Quy định này bao gồm một số đơn vị như các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực, các Hạt Kiểm lâm…

Ở cấp xã, người từ trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên, trực tiếp phụ trách tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc diện kê khai.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xã, phường, người đứng đầu đơn vị là đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, danh mục áp dụng từ trưởng phòng và tương đương trở lên tại các vị trí việc làm trực tiếp phụ trách tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.



Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.Huế, người thuộc danh mục phải hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trước ngày 31/12 hằng năm.

Thanh tra TP.Huế được giao chủ trì, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc kê khai theo đúng quy định pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc có trách nhiệm rà soát, lập danh sách chi tiết những cá nhân thuộc diện kê khai tại đơn vị mình, đồng thời tổ chức thực hiện việc kê khai bảo đảm minh bạch, đúng thời hạn...



Việc quy định rõ đối tượng và thời hạn kê khai tài sản, thu nhập góp phần tăng cường tính minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, qua đó phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP.Huế.