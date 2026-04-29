TP.Huế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phong Điền

Chiều 28/4, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Phong Điền nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn làm việc với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phong Điền.

Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Công ty Cổ phần Prime Thiên Phúc và Công ty TNHH C&N Vina Huế đã báo cáo tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan liên quan.

Trước những đề xuất, kiến nghị này, ông Hà Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ các nội dung về thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, công tác giải phóng mặt bằng và việc cung ứng các dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời rà soát tiến độ thực hiện từng dự án để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Ông Hà Văn Tuấn cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp, tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi về đầu tư, lao động, môi trường, phòng cháy, chữa cháy…, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phong Điền, ông Hà Văn Tuấn yêu cầu tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực phối hợp kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ông Hà Văn Tuấn giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiệm thu hạ tầng đầu tư theo đúng quy định, rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước, xả thải bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp và UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước tại khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra hoạt động đầu tư, sản xuất tại Khu công nghiệp Phong Điền.

Các sở ngành, đơn vị liên quan được giao chủ động tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng, vướng mắc, kiểm tra, đánh giá nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ triển khai dự án. Đồng thời, tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp đất cho các dự án đủ điều kiện; nghiên cứu, đề xuất phát triển hệ sinh thái logistics gắn với khu công nghiệp, nâng cao năng lực kết nối và lưu thông hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026...