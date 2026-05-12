TP.Huế yêu cầu xử lý nhà, đất công phải đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu

Chiều 11/5, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn đã đi kiểm tra thực địa một số cơ sở nhà, đất công trên địa bàn nhằm rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng và định hướng phương án khai thác phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại nhiều cơ sở nhà đất, khu đất trên địa bàn, trong đó có cơ sở tại số 343 Huỳnh Thúc Kháng, 270 Nguyễn Văn Linh, khu vực đường Phạm Văn Đồng và các trụ sở liên quan đến nhu cầu mở rộng cơ sở Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn trao đổi với các đơn vị liên quan về phương án quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất công dôi dư.

Qua kiểm tra, ông Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, chức năng quản lý và nhu cầu thực tế của từng cơ sở. Trên cơ sở đó, tham mưu phương án xử lý phù hợp, đúng quy định, đúng thẩm quyền và phát huy hiệu quả nguồn lực nhà, đất công.

Ông Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, việc rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà đất phải bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và nhu cầu dân sinh trên địa bàn. Thành phố ưu tiên nghiên cứu bố trí các cơ sở phù hợp để phục vụ mục tiêu công cộng, giáo dục, trường học, thiết chế văn hóa và các nhiệm vụ phát triển đô thị.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp, phân loại các cơ sở nhà đất để đề xuất lộ trình xử lý cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, bảo đảm việc sắp xếp, khai thác tài sản công hiệu quả.

Đối với các địa phương nơi có cơ sở nhà đất được kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong quá trình rà soát, tiếp nhận, quản lý và đề xuất phương án sử dụng. Việc xử lý phải đặt lợi ích chung, nhu cầu phát triển lâu dài của thành phố và quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Mới đây Thanh tra TP.Huế đã công bố kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

Thanh tra TP.Huế đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó có Sở Tài chính, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về những sai phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công.

Theo kết luận thanh tra, nhiều đơn vị vẫn để xảy ra vi phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất. Đáng chú ý, nhiều cơ sở chưa được xử lý kịp thời, dẫn đến tình trạng bỏ trống, hoang hóa nhiều năm, không phát huy hiệu quả sử dụng.

Thanh tra xác định Sở Tài chính TP.Huế còn chậm trong việc tham mưu tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn xử lý nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính thiếu đồng bộ. Việc triển khai phương án xử lý trụ sở dôi dư chưa rõ tiến độ, chưa phân định cụ thể hình thức xử lý đối với từng cơ sở.

Có tới 245 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhưng vẫn chưa thực hiện theo kế hoạch. Ngoài ra, trong số 38 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, còn 20 cơ sở chưa có phương án xử lý cụ thể.

Thanh tra cũng phát hiện nhiều vi phạm như để nhà, đất trống không sử dụng; cho tổ chức, cá nhân sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh; bàn giao, tiếp nhận tài sản chưa đúng quy định.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra TP.Huế ban hành 5 quyết định thu hồi hơn 1,405 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân liên quan...