Trái phiếu xanh giảm mạnh, tín dụng xanh tăng lên 780.000 tỷ đồng

Trái phiếu xanh giảm lượng, nhưng thị trường có thêm chiều sâu

Theo báo cáo “Thị trường Trái phiếu Xanh Việt Nam 2025: Đánh giá và Triển vọng” do FiinRatings thực hiện, năm 2025, thị trường trái phiếu xanh và bền vững Việt Nam ghi nhận giá trị phát hành 3.407 tỷ đồng qua 5 giao dịch, giảm mạnh so với 10.325 tỷ đồng qua 6 giao dịch năm 2024.

FiinRatings cho rằng sự sụt giảm về quy mô không đơn thuần phản ánh sự thu hẹp của thị trường, mà cho thấy xu hướng chuyển từ “mở rộng quy mô sang củng cố chất lượng”. Trong năm 2025, sự tham gia của các doanh nghiệp phi tài chính tăng lên, cơ cấu tổ chức phát hành đa dạng hơn và thực hành công bố thông tin được cải thiện.

Riêng trái phiếu xanh phát hành bằng nội tệ, giá trị phát hành mới trong năm 2025 đạt 3.407 tỷ đồng qua 5 giao dịch, so với 10.325,1 tỷ đồng qua 6 giao dịch năm 2024.

Các tổ chức tài chính vẫn chiếm vị trí chủ đạo, với gần 79% tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh bằng nội tệ. Phần còn lại đến từ lĩnh vực sản xuất và quản lý nước, lần lượt khoảng 12% và 9%.

Điểm đáng chú ý là cả 5 đợt phát hành trái phiếu xanh bằng nội tệ trong năm 2025 đều được đánh giá độc lập trước phát hành thông qua Ý kiến Bên Thứ Hai (SPO) đối với Khung Trái phiếu Xanh. Trong số này, 3 SPO do FiinRatings thực hiện và 2 SPO do các tổ chức quốc tế thực hiện.

Các báo cáo SPO đều được phát hành trước khi trái phiếu phát hành, phù hợp với thông lệ theo Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA).

Về kỳ hạn, các giao dịch năm 2025 khá đa dạng. VCB phát hành kỳ hạn 2 năm, MSB 5 năm và Miza 7 năm. Phần lớn giao dịch có kỳ hạn dưới 7 năm.

Tuy nhiên, một giao dịch đặc biệt đáng chú ý là trái phiếu dự án xanh kỳ hạn 20 năm của Xuân Mai – Hà Nội trong Giai đoạn 2 của chương trình tài chính xanh AquaOne. Theo FiinRatings, đây là một trong những trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn dài nhất tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Giao dịch cho thấy trái phiếu xanh đang mở rộng từ nhóm tổ chức tài chính sang lĩnh vực tài chính dự án và cơ sở hạ tầng.

400 triệu USD trái phiếu xanh và bền vững bằng ngoại tệ

Nếu thị trường nội tệ có sự sụt giảm về giá trị phát hành, thị trường ngoại tệ lại ghi nhận một dấu mốc đáng chú ý.

Trong 5 năm qua, các đợt phát hành trái phiếu xanh bằng ngoại tệ có số lượng hạn chế nhưng tổng giá trị đạt khoảng 1,075 tỷ USD, thông qua 5 giao dịch của BIM Land, Vingroup, SeABank, HDBank và VPBank.

Riêng năm 2025, HDBank và VPBank thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu xanh và bền vững bằng ngoại tệ với tổng giá trị khoảng 400 triệu USD. Đây là các giao dịch có quy mô đáng chú ý sau khi thị trường không ghi nhận những thương vụ tương tự kể từ các đợt phát hành của BIM Land và Vingroup năm 2021.

Nhóm nhà đầu tư cũng có sự khác biệt giữa hai thị trường. Các đợt phát hành nội tệ chủ yếu thu hút nhà đầu tư tổ chức trong nước như AIA, Manulife. Trong khi đó, các giao dịch bằng ngoại tệ của HDBank và VPBank thu hút các tổ chức tài chính phát triển quốc tế và nhà đầu tư tác động như IFC, FMO và BII.

Phần lớn trái phiếu xanh tại Việt Nam được phát hành riêng lẻ. Trong 5 năm qua, chỉ có một đợt phát hành trái phiếu xanh bằng ngoại tệ theo phương thức chào bán ra công chúng. FiinRatings cho rằng doanh nghiệp và ngân hàng vẫn ưu tiên phát hành riêng lẻ nhờ tốc độ huy động vốn nhanh hơn, tính bảo mật cao hơn và thủ tục pháp lý tinh gọn hơn.

Tín dụng xanh đạt 780.000 tỷ đồng

Trong khi thị trường trái phiếu xanh giảm quy mô, tín dụng xanh tiếp tục tăng trưởng.

Theo báo cáo, dư nợ tín dụng xanh của Việt Nam tăng từ 60.000 tỷ đồng năm 2015 lên 780.000 tỷ đồng năm 2025. Tỷ trọng tín dụng xanh trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế tăng từ khoảng 1% lên gần 4,2%.

Riêng năm 2025, dư nợ tín dụng xanh đạt 780.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm trước. Trong đó, năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm trên 37%, còn nông nghiệp xanh chiếm trên 29% tổng dư nợ tín dụng xanh.

Đáng chú ý, các ngân hàng bắt đầu triển khai những gói tín dụng chuyên biệt cho các dự án xanh.

TPBank triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho các hạng mục bền vững ưu tiên, gồm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giao thông bền vững và nông nghiệp bền vững, với lãi suất 0% trong 3 tháng đầu.

Trong khi đó, BIDV áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 1,5% đối với các dự án nước sạch đủ điều kiện.

Tuy nhiên, quy mô tín dụng xanh hiện mới chiếm khoảng 4,2% tổng dư nợ cho thấy dư địa phát triển vẫn còn lớn. FiinRatings nhận định thị trường tài chính bền vững của Việt Nam đang mở rộng sang nhiều công cụ khác ngoài trái phiếu và tín dụng xanh.

Box:

Theo FiinRatings, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD tài chính xanh và chuyển đổi đến năm 2040, theo ước tính của World Bank. Gần một nửa nhu cầu này dự kiến đến từ khu vực tư nhân, trong đó năng lượng tái tạo là lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn nhất.