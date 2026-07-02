Trạm bê tông của Công ty AP ở Quảng Ngãi đổ trái phép ra môi trường trên 1.800 tấn chất thải

Sáng 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường tại trạm trộn bê tông AP - Công ty TNHH SX và KD VLXD AP (gọi tắt là Công ty AP), ở Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, KKT Dung Quất (thuộc xã Bình Sơn).

Hành vi xả chất thải trái quy định của trạm bê tông AP, Công ty AP đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở trạm trộn bê tông AP của Công ty AP.

Vi phạm quy định bảo vệ môi trường 1 Công ty ở KKT Dung Quất bị xử phạt nặng

Tại đây Cảnh sát kinh tế, Công an Quảng Ngãi phát hiện Công ty AP có hành vi đổ chất thải (bã bê tông thải) ra môi trường trái quy định tại 2 vị trí ở khu vực gần trạm trộn, với tổng khối lượng trên 1.800 tấn chất thải.

Chưa hết, lực lượng Công an còn phát hiện thêm hành vi xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường trái quy định, tại trạm này.

Công an Quảng Ngãi thực hiện đo đạc tại khu vực mà Công ty AP đổ chất thải trái phép. Ảnh: CACC

Theo đó Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với VKS ND khu vực 2 – Quảng Ngãi và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực hiện lấy 2 mẫu chất thải rắn và 1 mẫu nước thải để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an Quảng Ngãi, hành vi trên của Công ty AP tại trạm trộn bê tông AP, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Khối lượng chất thải mà trạm trộn bê tông AP, Công ty AP

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi lấy mẫu nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường trái quy định, tại trạm bê tông AP

Tất cả các hành vi vi phạm về môi trường của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Quảng Ngãi khi bị phát hiện, đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.