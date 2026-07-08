Transimex bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì báo cáo sai lệch, không đầy đủ

Transimex bị xử phạt 555 triệu đồng

Ngày 26/6/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Transimex (mã TMS).

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Trong đó, Transimex chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của Công ty, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ kể ngày Công ty không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (ngày 27/01/2026).

Đồng thời, Transimex chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phạt thêm 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung. Trong đó, Transimex không trình bày đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và 2025 theo quy định tại mục 2.VII mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Transimex còn bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Transimex ghi nhận các giá trị giao dịch với Công ty cổ phần Transimex Logistics, Công ty cổ phần Cảng Transimex sai lệch so với nội dung ghi nhận về các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Transimex Logistics, Công ty cổ phần Cảng Transimex tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán; tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Transimex ghi nhận các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Transimex Shipping sai lệch so với nội dung ghi nhận về các giá trị giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Transimex Shipping tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, Transimex còn buộc cải chính thông tin.

Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Transimex thêm 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.

Trong đó, Transimex chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với văn bản thông báo kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày 29/01/2026) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông.

Ngoài ra, Transimex bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, trong năm 2024, năm 2025, từ ngày 01/01/2026 đến ngày 20/05/2026, Transimex phát sinh giao dịch cung cấp dịch vụ, sử dụng dịch vụ, cho thuê tài sản với các công ty có liên quan đến người nội bộ Công ty cổ phần Transimex, các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo thẩm quyền trước khi ký hợp đồng.

Tổng số tiền Transimex bị xử phạt là 555 triệu đồng, đồng thời phải cải chính thông tin đối với thông tin công bố sai lệch.

Đáng chú ý, phần lớn các sai phạm bị xử phạt liên quan đến việc công bố thông tin về giao dịch với các bên liên quan.

Trong khi đó, Transimex hiện sở hữu danh mục đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết trị giá hơn 2.008 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2026.

Nhiều doanh nghiệp xuất hiện trong quyết định xử phạt như Transimex Logistics, Transimex Hi Tech Park Logistics, Cảng Mipec hay Transimex Shipping đều nằm trong hệ sinh thái hoạt động của doanh nghiệp.

Đây cũng là nhóm tài sản mang lại khoản lợi nhuận 57,9 tỷ đồng cho Transimex trong quý đầu năm, tăng 37% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận tăng gần 19% nhờ hoạt động cốt lõi và công ty liên kết

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Transimex đạt doanh thu bán hàng đạt 789,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ở mức 624,1 tỷ đồng, tăng 11%, song thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 161,9 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện từ khoảng 20% lên 20,6%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 19,4 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng lên 51 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 12,4%. Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng mạnh từ 34 tỷ đồng lên 46,9 tỷ đồng, tăng gần 37,2%.

Chi phí bán hàng ghi nhận 13 tỷ đồng, tăng 35,8%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,6%, lên 62,3 tỷ đồng.

Một trong những động lực quan trọng hỗ trợ kết quả kinh doanh của Transimex là phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết. Khoản mục này đạt 57,9 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận khác đạt 1,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 53 triệu đồng.

Kết thúc quý I/2026, Transimex ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế 114,5 tỷ đồng, tăng 18,8% so với mức 96,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tiền mặt tăng mạnh

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của Transimex đạt 8.898,6 tỷ đồng, tăng 319,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,7% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 2.405,8 tỷ đồng, tăng 13,8%. Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 76,8%, lên 865 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 671,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Như vậy, trữ tiền của Transimex ở mức hơn 1.530 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 741 tỷ đồng xuống 666,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 10%. Hàng tồn kho cũng giảm 23 %, còn 17 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn đạt 6.492,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 3.630,0 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.043,3 tỷ đồng, tăng khoảng 52,9 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 2.008,3 tỷ đồng, tăng gần 56,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 148,1 tỷ đồng lên 188 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 26,9%. Trong đó, dự án kho bãi tại KCN Vĩnh Lộc gần 58 tỷ đồng; Dự án Kho đa chức năng APSC là 102 tỷ đồng (tăng 28 tỷ đồng).

Xuất hiện dư nợ trái phiếu chuyển đổi, vay nợ không được thuyết minh cụ thể

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Transimex tại cuối quý I/2026 đạt 3.497,6 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm.

Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 1.230 tỷ đồng, tăng 1,7%. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 1.236,1 tỷ đồng xuống 1.158,7 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn là sự xuất hiện của khoản trái phiếu chuyển đổi với giá trị 387,2 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản mục này.

Đáng chú ý, Transimex không thuyết minh cụ thể các khoản vay nợ tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026.

Bên cạnh đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 3,4 tỷ đồng lên 69,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3/2026, Transimex có 172,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tăng hơn 3,4 triệu cổ phiếu so với đầu năm. Vốn điều lệ tương ứng đạt 1.727,3 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Ryobi Việt Nam nắm giữ hơn 36,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,96% vốn điều lệ; CTCP Prosper Logistics với 32,2 triệu cổ phiếu, chiếm 18,63%; Ông Bùi Minh Tuấn sở hữu gần 25 triệu cổ phiếu, tương đương 14,49% vốn; Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận hóa Việt nắm giữ 17,7 triệu cổ phiếu, chiếm 10,27%, trong khi Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải sở hữu hơn 13,0 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,55%.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia và Công ty Cổ phần Đầu tư Vina lần lượt nắm giữ 7,33% và 7,19% vốn điều lệ. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) sở hữu gần 5,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,12%.

Trong quý I/2026, cơ cấu cổ đông của Transimex ghi nhận sự thay đổi khi JWD Asia Holding Private Limited không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 5% vốn trở lên. Trước đó, tại thời điểm đầu năm, tổ chức này nắm giữ hơn 10,6 triệu cổ phiếu, tương đương 6,25% vốn điều lệ.