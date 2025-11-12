Trên 55 tỷ đồng hỗ trợ cho các phụ nữ miền núi vay vốn

Với đặc thù địa hình khó khăn và điều kiện sản xuất còn hạn chế, nguồn vốn này không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là niềm tin và cơ hội để chị em tự lực, vươn lên thoát nghèo.

Thông qua nguồn vốn, chị em phụ nữ xã Đông Khánh Sơn thường sử dụng chủ yếu để phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương (như nuôi bò, trồng cây đặc sản). Điều này giúp các hộ gia đình có thêm sinh kế bền vững, tăng thu nhập và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Các chị em phụ nữ xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa) mạnh dạn vay vốn để trồng cây chủ lực là sầu riêng, một loại cây có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, khi người phụ nữ trực tiếp tham gia và làm chủ hoạt động kinh tế, vai trò và tiếng nói của họ trong gia đình và cộng đồng được nâng cao. Họ trở nên tự tin hơn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Hội LHPN xã Đông Khánh Sơn cho biết, thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình như: hỗ trợ 918 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 55 tỷ đồng; trao phương tiện sinh kế; tổ chức tham quan, học tập các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao…

Xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa) trong thời gian qua đã tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao và phát triển các vùng chuyên canh gắn với nông nghiệp sạch. Từ đó, xuất hiện các cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm, măng cụt... Nhiều mô hình trồng xen các loại cây này giúp tận dụng đất và tạo nguồn thu đa dạng.

