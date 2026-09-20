Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh đang có những lợi thế nào?

Một nền kinh tế có quy mô khoảng 20 tỷ USD, gần 52 tỷ USD vốn FDI cùng mạng lưới các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang tạo nên nền tảng phát triển của Bắc Ninh khi địa phương này chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam từ ngày 20/9/2026.

Dấu mốc mới không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng cho Bắc Ninh, mà còn đặt địa phương vào một vị thế khác trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trên không gian rộng hơn 4.700 km², những khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao và các tuyến hạ tầng kết nối đang phát triển song hành với hệ thống đình, chùa cùng di sản Quan họ, tạo nên một đô thị hiện đại nhưng vẫn mang đặc trưng văn hóa Kinh Bắc.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9, sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Huế, Cần Thơ, Đồng Nai và Quảng Ninh.

Sau khi hợp nhất với Bắc Giang, Bắc Ninh có diện tích 4.713,75 km², dân số gần 4 triệu người và 99 đơn vị hành chính cấp xã, thuộc nhóm địa phương có quy mô lớn tại Đồng bằng sông Hồng.

Vị trí tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng và giữa tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh giúp Bắc Ninh có nhiều điều kiện kết nối với các trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics lớn của khu vực phía Bắc.

Nền tảng kinh tế 20 tỷ USD

Quy mô nền kinh tế là một trong những nền tảng quan trọng để Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 522.618 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD.

GRDP tăng 10,27%, đưa Bắc Ninh vào nhóm ít địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD, bằng 1,16 lần mức bình quân cả nước; thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Bắc Ninh ước tăng 10,56%, xếp thứ 6 cả nước và nằm trong nhóm 9 địa phương có mức tăng trưởng hai con số.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là khu vực đóng góp chính khi tăng 12,55%. Trong đó, ngành công nghiệp tăng 12,73%, xây dựng tăng 8,78%. Khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng 8,18%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,14%.

Cơ cấu tăng trưởng này phản ánh vai trò của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế Bắc Ninh, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử và công nghệ cao.

Gần 52 tỷ USD vốn FDI

Sức hút đầu tư quốc tế của Bắc Ninh được hình thành từ sự hiện diện và quá trình mở rộng hoạt động của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Amkor, Canon, Foxconn, Goertek, Luxshare ICT, Hanwha, Sungwoo và Victory Giant.

Hoạt động của các doanh nghiệp này góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trung tâm sản xuất điện tử, công nghệ cao và một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lũy kế đến nay, tổng vốn đầu tư quy đổi trên địa bàn đạt khoảng 98,9 tỷ USD. Riêng khu vực FDI thu hút gần 52 tỷ USD, với hơn 3.670 dự án còn hiệu lực.

Dòng vốn mới tiếp tục được bổ sung trong năm 2026. Theo số liệu của Thống kê Bắc Ninh, trong 8 tháng đầu năm, địa phương cấp mới 230 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 1,077 tỷ USD. Cùng kỳ, 189 dự án đang hoạt động được điều chỉnh tăng vốn, với số vốn bổ sung hơn 2 tỷ USD.

Nếu tính cả các dự án trong nước và FDI, tổng vốn đầu tư quy đổi vào Bắc Ninh trong 8 tháng đầu năm đạt trên 17,69 tỷ USD.

Vốn FDI chủ yếu hướng vào những ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất sản phẩm điện tử, quang học và linh kiện điện tử. Lượng vốn đầu tư vào nhóm ngành này tăng 201,47% so với cùng kỳ năm trước.

Từ trung tâm sản xuất đến cực tăng trưởng mới

Nền tảng của Bắc Ninh không chỉ nằm ở công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Địa phương còn có hệ thống logistics đang phát triển cùng vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tạo điều kiện mở rộng cơ cấu kinh tế trong giai đoạn tới.

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra dư địa để Bắc Ninh tăng cường liên kết với các công trình hạ tầng chiến lược quốc gia. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu thương mại và hệ thống logistics hiện đại được kỳ vọng tạo thêm năng lực kết nối cho địa phương.

Định hướng dài hạn đã được xác lập trong Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo đó, đến năm 2050, Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, thông minh và có sức cạnh tranh trong khu vực châu Á.

Tầm nhìn đến năm 2075, Bắc Ninh hướng tới hình thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, giữ vai trò trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và giao thương của khu vực phía Bắc.