Trồng ngô carbon thấp theo hướng canh tác xanh: Nông dân thu lợi nhuận kép từ đất và thị trường

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Đông đảo nông dân Mỹ, các hội nhóm đại diện, lãnh đạo ngành sản xuất ethanol và các tập đoàn nông nghiệp mới đây đã cùng thảo luận về tác động của ngô carbon thấp đối với cả người trồng lẫn nhà sản xuất nhiên liệu trong một sự kiện gần đây do tổ chức Trust In Food™ tổ chức tại trang trại FLOLO Farms (đông bắc Iowa).

Bài toán từ chỉ số carbon và tín dụng thuế liên bang

Các nhà máy ethanol hiện được chấm điểm dựa trên cường độ carbon (viết tắt là CI - carbon intensity) của loại nhiên liệu mà họ sản xuất, trong đó một phần đáng kể điểm số này gắn liền trực tiếp với quá trình canh tác nông nghiệp.

Yếu tố này mang tính quyết định dưới đạo luật Tín dụng Sản xuất Nhiên liệu Sạch 45Z (45Z Clean Fuel Production Credit) của liên bang – cơ chế cung cấp ưu đãi thuế cho các nhà sản xuất nhiên liệu giao thông phát thải thấp. Quy mô của khoản tín dụng được tính toán dựa trên mức độ phát thải của nhiên liệu, đồng nghĩa với việc sản xuất ethanol có chỉ số CI càng thấp thì giá trị ưu đãi nhận được càng lớn.

Điều này tạo động lực mạnh mẽ để các nhà máy ethanol tích cực tìm nguồn ngũ cốc có CI thấp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho người nông dân là họ sẽ nhận lại được gì khi sản xuất ra loại ngô này.

“Nông nghiệp chiếm từ 25 đến 30% điểm cường độ carbon của một nhà máy ethanol. Chính vì vậy, nếu chúng tôi có thể thu mua nguồn ngũ cốc có CI thấp hơn, điều đó sẽ giúp cải thiện điểm số CI chung của nhà máy", ông Doug Berven, Phó chủ tịch phụ trách Sự vụ Doanh nghiệp tại tập đoàn POET cho biết.

Lợi ích kép từ thực hành canh tác bền vững

Việc canh tác ngô CI thấp thường xoay quanh các phương pháp như giảm cày xới (no-till), trồng cây che phủ và quản lý dinh dưỡng hiệu quả. Bà Jessica Monserrate, Trưởng bộ phận Bền vững khu vực Bắc Mỹ của tập đoàn BASF, cho biết mục tiêu cốt lõi là giảm lượng phát thải liên quan đến sản xuất mà vẫn duy trì hoặc gia tăng năng suất cây trồng.

Bên cạnh khía cạnh tài chính, bà Monserrate nhấn mạnh đây còn là những thực hành nông nghiệp tốt giúp củng cố khả năng chống chịu của đất: “Có nhiều lý do, một phần vì tiền tệ, nhưng phần khác chỉ đơn thuần là cách làm nông nghiệp tốt giúp hỗ trợ thực sự cho yếu tố phục hồi của đất đai".

Bà chỉ ra cấu trúc đất, lượng carbon hữu cơ trong đất và khả năng hấp thụ nước là những lợi ích thiết thực ngay tại đồng ruộng. Các phương pháp làm giảm cường độ carbon cũng đồng thời giúp đồng ruộng giữ lại lượng nước mưa tốt hơn thay vì để nước chảy tràn gây xói mòn.

Ông Loran Steinlage, chủ trang trại FLOLO Farms, cho rằng người trồng không nên hiểu lầm rằng việc này đòi hỏi phải đại tu toàn bộ mô hình vận hành: “Chúng tôi cần giúp những nông dân khác nhận ra rằng việc đó không hề khó khăn như một số người vẫn nghĩ".

Tại trang trại của mình, ông Steinlage cho biết các thay đổi trong cách quản lý đã giúp giảm thiểu thất thoát chất dinh dưỡng và quản lý nguồn nước hiệu quả hơn. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc linh hoạt áp dụng các phương pháp phù hợp với từng trang trại riêng lẻ thay vì áp đặt theo một khuôn mẫu duy nhất.

Nút thắt mang tên "phần thưởng xanh"

Dù các phương pháp canh tác tại trang trại có thể giúp hạ thấp cường độ carbon của ethanol, khoản tín dụng thuế 45Z lại trực tiếp chảy vào túi nhà sản xuất nhiên liệu thay vì người nông dân. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu bao nhiêu phần trăm giá trị do ngô carbon thấp tạo ra sẽ thực sự quay trở lại với người trực tiếp sản xuất?

Ông Tim Recker, một nông dân ở Iowa đồng thời là nguyên Chủ tịch Hiệp hội Người trồng Ngô Iowa, khẳng định sự rạch ròi này rất quan trọng: “Tôi muốn lợi nhuận của mình đến từ nhà máy ethanol, từ thị trường, chứ không phải từ chính phủ".

Ông Recker đã áp dụng các phương pháp canh tác không cày xới, trồng cây che phủ và quản lý dinh dưỡng trong hơn 14 năm qua.

Ông cho biết một khoản phụ phí (premium) có ý nghĩa gắn liền với các phương pháp này có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho người trồng: “Việc biết rằng nhờ vào việc chứng nhận tuân thủ các quy trình đó, tôi có thể thu về thêm một trăm đô la mỗi mẫu Anh (acre) – trong bối cảnh kinh tế hiện nay, con số đó sẽ vô cùng lớn".

Tuy nhiên, khoản phụ phí này hiện vẫn chưa được đảm bảo. Theo bà Monserrate, một trong những điểm quan trọng nhất của đạo luật 45Z là nó công nhận vai trò của các quyết định cấp độ trang trại trong việc hạ thấp cường độ carbon của nhiên liệu. Dù vậy, cơ chế để chuyển một phần giá trị đó trở lại cho nông dân vẫn đang trong quá trình hình thành.

“Điều quan trọng là chúng ta phải đảm bảo rằng lợi ích đó – ‘phần thưởng xanh’ mà nhiều người hay nhắc đến – thực sự chảy về phía người nông dân", bà chia sẻ.

Ông Berven cũng nhìn nhận vấn đề tương tự từ góc độ của nhà sản xuất ethanol. POET và các đơn vị khác trong ngành đã nghiên cứu các phương án trả giá cao hơn cho nông dân cung cấp ngũ cốc CI thấp, nhưng để hiện thực hóa điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận thị trường xuyên suốt từ người nông dân cho đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng.

Hiện tại, nông dân có thể gặt hái những lợi ích về nông học từ các phương pháp canh tác này, trong khi các nhà máy ethanol hưởng lợi từ nguồn ngũ cốc phát thải thấp để thâm nhập các thị trường nhiên liệu mới. Điều vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện chính là "mắt xích ở giữa": xác định chính xác ngô carbon thấp tạo ra thêm bao nhiêu giá trị và bao nhiêu trong số đó sẽ quay trở lại túi người nông dân đã làm ra chúng.