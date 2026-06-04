Trực tiếp đi kiểm tra hiện trường loạt dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo "nóng"

Dự án Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành còn vướng 23m mặt bằng tại xã Vạn Đức

Ngày 4/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Cụ thể, dự án Xây dựng Cầu vượt lũ Mỹ Thành; trạm dừng nghỉ đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km77+820 và Trạm dừng nghỉ đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500; dự án Tuyến đường từ Trung tâm thị trấn Phù Mỹ kết nối xã Cát Minh; dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A đến cảng Đề Gi.

Dự án Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành được triển khai từ năm 2024 - 2027, với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án khoảng 34.834,7m2, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 90 hộ.

Đến nay, 2 xã Ân Hảo và Vạn Đức đã bàn giao mặt bằng sạch 1.183m/1.206m (bao gồm cả cầu Mỹ Thành), chỉ còn vướng 23m tại xã Vạn Đức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 5, từ phải sang) yêu cầu giải quyết dứt điểm trường hợp vướng mắc về giải phóng mặt bằng để xây dựng hoàn thành dự án Xây dựng cầu vượt lũ Mỹ Thành. Ảnh: KL.

Riêng đối với cầu Mỹ Thành, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính của cầu; phần tuyến đã thi công hoàn thành lớp BTN C19 và thi công thử BTN C16. Giá trị xây lắp thực hiện đạt trên 89%.

Dự án Xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân các địa phương; phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa; đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa lũ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát cũ, có chiều dài 11,3km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng; tốc độ thiết kế 60km/h. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2023 - 2026, với tổng mức đầu tư 434 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 1 (2023 - 2026) là 351 tỷ đồng và giai đoạn 2 (năm 2026) là 83 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; công tác di dời hạ tầng và thực hiện thi công ngoài hiện trường đang được tích cực triển khai thực hiện.

Về tình hình triển khai thi công xây dựng, đối với giai đoạn 1, đơn vị thi công đã xây dựng nền đường và toàn bộ công trình thoát nước trên toàn tuyến và xây dựng mở rộng mặt đường hiện trạng bằng bê tông xi măng, đoạn từ Km9+885 đến Km12+100 cuối tuyến. Giá trị xây lắp đạt khoảng 35%.

Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đã tổ chức mời thầu thi công xây lắp của giai đoạn 2, đến ngày 09/6/2026 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến dự án sẽ được thi công hoàn thành và hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2026.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối cảng Đề Gi có chiều dài 17,15km; được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với tổng mức đầu tư 1.428 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028. Dự án chia thành 02 gói thầu xây lắp; trong đó, gói thầu số 1 có giá trị gần 227 tỷ đồng, gói thầu số 02 có giá trị trên 400 tỷ đồng.

Hiện nay, xã Hoà Hội và xã Đề Gi đã bàn giao mặt bằng 4km các vị trí ưu tiên cho nhà thầu thi công, phần lớn nằm ở khu vực xã Đề Gi. Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh đang tập trung giải phóng mặt bằng khu vực xã Đề Gi, xã Hòa Hội đối với các hộ còn vướng đất nhà ở và vật kiến trúc, dự kiến hoàn thành trong tháng 6.

Các nhà thầu thi công đang bóc đất không thích hợp 1,7km các đọan đường ngang tại Km7+968 kết nối với tuyến ĐT.633/Km8+200 và đoạn Km13+500-Km14+500; thi công 9.530/19.635 cấu kiện phá sóng tấm bê tông đúc sẵn; cấu kiện 199/199 cống hộp đúc sẵn.

Đối với dự án Trạm dừng nghỉ đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km77+820 và Trạm dừng nghỉ đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500, nhà thầu đang tích cực triển khai thi công để đảm bảo tiến độ đề ra.

Cầu vượt lũ Mỹ Thành, tỉnh Gia Lai. Ảnh: KL.

Tuy nhiên, hiện dự án Trạm dừng nghỉ tại Km77+820 còn vướng diện tích hơn 1ha do chồng lấn với phần diện tích trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của một doanh nghiệp khác. Trong khi đó, hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Trạm dừng nghỉ tại Km35+500 chưa đảm bảo điều kiện để được phê duyệt.

Thay thế nhà thầu chậm tiến độ

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan phải tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung.

Theo ông Hoàng, Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề vướng mắc theo trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp xác định cụ thể các vị trí ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng trước để đảm bảo thuận lợi triển khai dự án.

“Chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bồi thường diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A đến cảng Đề Gi. Ảnh: KL.

Ngoài ra, các đơn vị phải nghiêm túc triển khai thi công xây dựng bám sát kế hoạch tiến độ dự án được phê duyệt, phấn đấu thi công xây dựng vượt kế hoạch tiến độ.

Đối với các đơn vị thi công chậm tiến độ kéo dài không có giải pháp bù tiến độ và các đơn vị tư vấn không đáp ứng yêu cầu năng lực, nhân lực thì xem xét thay thế phù hợp, để không gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng công trình.

UBND các xã, phường có liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, kịp thời giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, phê duyệt phương án ngay sau khi họp Hội đồng để triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung ưu tiên xác nhận nguồn gốc đất và các nội dung có liên quan khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, các địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án.

Bám sát cơ sở để giải quyết kịp thời, hợp lý các vấn đề vướng mắc theo thẩm quyền.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các điểm tái định cư phục vụ dự án. Các địa phương cũng cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để được hướng dẫn tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

“Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về mỏ vật liệu, bãi thải, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp… phục vụ dự án theo đúng quy định”, ông Hoàng nhấn mạnh.