Trung Quốc biến sa mạc thành 'vương quốc' bò sữa thông minh khổng lồ khiến du khách choáng váng

Trang trại bò sữa hữu cơ rộng lớn ở rìa sa mạc

Trang trại bò sữa hữu cơ China Shengmu với 100.000 con bò được chia thành các đơn vị riêng biệt. Ảnh Farmersweekly

Trang trại bò sữa hữu cơ China Shengmu với quy mô 100.000 con bò được chia thành nhiều khu riêng biệt. Khu mà các nông dân New Zealand tham quan đang vắt sữa 8.500 con bò bằng hai hệ thống vắt sữa xoay tròn 90 vị trí, đặt cạnh nhau trong cùng một nhà xưởng lớn.

Rachel và Kenneth Short - những người chăn nuôi bò sữa vùng ven biển Taranaki (New Zealand) cho biết, việc được tham quan trang trại bò sữa Trung Quốc đã tạo động lực để họ trở thành những người nông dân giỏi hơn.

Theo Farmersweekly, trang trại bò sữa Shengmu rộng khoảng 150 km2, nuôi 100.000 con bò, cung cấp khoảng một phần ba lượng sữa hữu cơ của Trung Quốc, chủ yếu để sản xuất sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và sữa tiệt trùng UHT.

Trang trại nằm ở rìa sa mạc Gobi, sử dụng nguồn nước từ sông Hoàng Hà và đã phải trồng hơn 90 triệu cây xanh để ngăn chặn quá trình sa mạc hóa.

Toàn bộ thức ăn cho bò đều được thu hoạch rồi vận chuyển đến chuồng thay vì chăn thả.

Trang trại nuôi giống bò Holstein Friesian có nguồn gen từ Australia.

Mỗi ngày bò được vắt sữa ba lần, hoạt động diễn ra liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, và một chu kỳ vắt sữa kéo dài chưa đến 8 giờ.

Năng suất trung bình đạt khoảng 43 lít sữa mỗi con mỗi ngày.

Kenneth cho biết ông vô cùng khâm phục những gì người Trung Quốc đã đạt được, đặc biệt khi 17 năm trước nơi đây vẫn chỉ là vùng sa mạc hoang vu.

Vào mùa đông, nhiệt độ tại khu vực này có thể xuống tới -20°C, trong khi mùa hè lên đến 40°C.

Tất cả các chuồng nuôi và nhà xưởng đều được kiểm soát nhiệt độ.

Một hệ thống vận hành hiệu quả

Trang trại có có 100.000 con bò được nuôi nhốt, cho ăn bằng phương pháp cắt và vận chuyển, chuồng trại và nhà kho được kiểm soát nhiệt độ. Ảnh Farmersweekly

Khoảng 50 nhân viên phụ trách vận hành mỗi khu chuồng, bao gồm chăm sóc bê con, vắt sữa và vệ sinh.

Trang trại sử dụng điện mặt trời làm nguồn năng lượng chính và phần lớn các phương tiện phục vụ sản xuất đều chạy bằng điện.

Việc gắn cốc vắt sữa vẫn được thực hiện thủ công, nhưng tháo cốc được tự động hóa.

Rachel nhận xét rằng, mọi hoạt động của trang trại đều hướng đến hiệu quả tối đa.

Ví dụ, khi đoàn tham quan nhà máy sản xuất sữa UHT bằng robot, bên trong không hề bật đèn, bởi vì robot không cần ánh sáng để làm việc.

Ông Brendan Hoare, nhà sáng lập Buy Pure New Zealand, cho biết nhờ công nghệ tiên tiến và hệ thống tách chất rắn – chất lỏng, toàn bộ lượng phân bò đều được tận dụng để tạo ra giá trị.

Phần chất rắn được ủ thành phân hữu cơ để cải tạo đất, còn phần chất lỏng chứa dinh dưỡng được đưa trực tiếp đến cây trồng thông qua hệ thống tưới chính xác.

Khí methane sinh ra từ chất thải được dùng để cung cấp năng lượng cho hoạt động của trang trại; hệ thống điện mặt trời đáp ứng phần lớn nhu cầu điện; đồng thời máy móc cũng đang dần được điện hóa, tạo nên một hệ sinh thái tự chủ và hiệu quả.

Sau chuyến tham quan, những người nông dân New Zealand cho biết, họ đáng kinh ngạc khi người Trung Quốc có thể tạo ra một hệ sinh thái phát triển bền vững ngay trên vùng đất từng là sa mạc, và hơn thế nữa, toàn bộ hoạt động đều đạt tiêu chuẩn hữu cơ.



