Trung Quốc điên cuồng gom vàng: Dòng tiền khổng lồ "nuốt chửng" nguồn cung vàng thế giới

Ảnh Bloomberg

Sức mua bùng nổ bất chấp bão giá

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, lượng nhập khẩu vàng phi tiền tệ của quốc gia này qua ngả Hồng Kông đã chứng kiến mức tăng trưởng đột biến trong tháng 5 và những tuần đầu tháng 6 năm 2026. Tổng khối lượng vận chuyển đã chạm mức cao nhất trong vòng hơn hai năm qua.

Điều đáng nói là làn sóng gom vàng rầm rộ này diễn ra ngay cả khi giá vàng thế giới liên tục neo ở mức cao kỷ lục lịch sử. Thông thường, người tiêu dùng Trung Quốc rất nhạy cảm về giá và sẽ giảm mua khi giá tăng cao. Tuy nhiên, việc lực cầu nội địa đột ngột tăng mạnh ở vùng đỉnh giá cho thấy tâm lý lo ngại rủi ro của dòng vốn đang vượt lên trên các tính toán thông thường.

Lực đẩy từ khủng hoảng niềm tin đầu tư

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định có 3 động lực chính đứng sau "cơn sốt" này:

Đồng Nhân dân tệ mất giá: Đồng Nhân dân tệ (RMB) liên tục chịu áp lực giảm giá so với đồng USD do chênh lệch lãi suất sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc. Sở hữu vàng được xem là một công cụ phòng hộ tỷ giá hữu hiệu cho người dân đại lục.

Bất động sản và chứng khoán ảm đạm: Thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chật vật tìm đáy, trong khi thị trường chứng khoán nội địa không đem lại tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Khi các kênh đầu tư truyền thống bị thu hẹp, dòng vốn tích lũy khổng lồ của người dân bắt buộc phải tìm đến vàng thỏi và vàng xu để bảo toàn tài sản.

Chiến lược bền vững từ khu vực tư nhân: Dù Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) có những tháng tạm dừng công khai việc mua ròng vàng cho kho dự trữ ngoại hối để tránh kích động giá thế giới, lực mua từ các ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư tư nhân trong nước vẫn hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Định hình lại dòng chảy kim loại quý toàn cầu

Sức mua khổng lồ từ Trung Quốc đại lục đang đóng vai trò là "mỏ neo" vững chắc cho giá vàng toàn cầu, thúc đẩy dòng dịch chuyển kim loại quý từ các kho dự trữ phương Tây sang thị trường châu Á. Các nhà tinh luyện vàng hàng đầu tại Thụy Sĩ báo cáo lượng đơn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc liên tục lấp đầy công suất.

Dẫu vậy, giới quan sát cảnh báo rằng việc lượng vốn lớn đổ dồn vào vàng nhập khẩu có thể kích hoạt các biện pháp can thiệp từ Bắc Kinh. Nhằm bảo vệ tỷ giá đồng Nhân dân tệ và ngăn chặn dòng vốn chảy ra nước ngoài, PBOC hoàn toàn có thể sẽ thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu vàng cấp cho các ngân hàng thương mại trong nửa cuối năm nay.