Trung Quốc xây nhà máy điện mặt trời cao nhất thế giới ở Tây Tạng giữa khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng một nhà máy điện mặt trời tập trung công suất 50 MW tại độ cao 4.550 mét so với mực nước biển, biến dự án này trở thành cơ sở điện mặt trời dạng máng parabol (parabolic trough) có độ cao lớn nhất thế giới.

Dự án đặt tại huyện Đương Hùng (Dangxiong), đồng thời tích hợp hệ thống điện mặt trời quang điện (PV) công suất 400 MW. Công trình dự kiến sẽ đi vào vận hành toàn bộ vào năm 2027. Công tác đào móng chuẩn bị đã được triển khai từ đầu tuần này.

Trong những năm gần đây, nguồn cung năng lượng toàn cầu ngày càng trở nên bất ổn do biến đổi khí hậu và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là các xung đột tại Trung Đông. Điều này buộc nhiều quốc gia phải tìm kiếm các nguồn năng lượng ổn định và đa dạng hơn.

Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt tại các khu vực có độ cao lớn như Tây Tạng, được coi là một phần quan trọng trong chiến lược tăng cường an ninh năng lượng và giảm thiểu rủi ro từ biến động toàn cầu.

Theo chính quyền địa phương, sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo cũng đang giúp mở rộng lưới điện tới các khu vực vùng sâu, vùng xa. Hệ thống này được xây dựng dựa trên mạng lưới truyền tải siêu cao áp, với các đường dây chính 500 kV kết hợp cùng các lưới phụ, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và linh hoạt hơn.

Về mặt kỹ thuật, nhà máy tại Đương Hùng sử dụng công nghệ máng parabol với dầu truyền nhiệt, trải rộng trên diện tích 242.000 m2, gồm 68 vòng thu năng lượng. Đáng chú ý, 8 trong số các vòng này sử dụng máng parabol rộng 8,6 mét do Trung Quốc tự phát triển – hiện là loại lớn nhất từng được ứng dụng trong các dự án điện mặt trời nhiệt thương mại trên thế giới.

Ngoài ra, nhà máy còn tích hợp hệ thống lưu trữ bằng muối nóng chảy. Công nghệ này cho phép chuyển đổi phần năng lượng mặt trời dư thừa vào ban ngày thành nhiệt để lưu trữ, sau đó phát điện vào ban đêm hoặc khi ánh nắng yếu, giúp duy trì nguồn cung điện liên tục và ổn định hơn.

Dự án được kỳ vọng không chỉ nâng cao năng lực cung cấp điện sạch của Trung Quốc, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thích ứng với môi trường năng lượng toàn cầu ngày càng biến động.