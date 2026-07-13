Trước mùa mưa bão, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu dẹp ngay các điểm lấn chiếm sông

Ngày 13/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tăng cường bảo vệ hành lang thoát lũ trên các lưu vực sông, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Theo đó, các lực lượng vũ trang, sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống thiên tai; đồng thời lồng ghép yêu cầu bảo vệ không gian thoát lũ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, giao thông, thủy lợi và các quy hoạch chuyên ngành nhằm không làm gia tăng rủi ro ngập lụt.

Đáng chú ý, UBND các xã, phường, đặc khu được giao chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng sông, bãi sông; thanh thải vật cản, nạo vét, khơi thông dòng chảy để bảo đảm khả năng tiêu, thoát lũ.

Sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa bão cuối năm 2025. Ảnh: D.B

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương phải tổng rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng trái phép, san lấp, lấn chiếm lòng sông, cửa sông, hành lang thoát lũ, khai thác tài nguyên lòng sông trái quy định hoặc các hoạt động làm thu hẹp không gian chứa lũ, cản trở dòng chảy. Các công trình, nhà ở xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều cũng phải được tổ chức giải tỏa theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp giải phóng hành lang thoát lũ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đồng thời tổng hợp tình hình để kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ hành lang thoát lũ, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập úng và bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay.