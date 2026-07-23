Trước thềm ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7: Lộ diện dàn nhân sự ứng cử hội đồng quản trị có hồ sơ 'khủng'

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tại Hà Nội.

Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Theo tờ trình của HĐQT ban hành ngày 3/7/2026, ngân hàng đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm đối với 4 thành viên HĐQT trên cơ sở các đơn xin từ nhiệm đề ngày 8/6/2026.

Các nhân sự gồm hai thành viên HĐQT độc lập là bà Phạm Thị Huyền Trang và ông Nguyễn Trọng Hiền, cùng hai thành viên HĐQT là ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung.

Liên quan đến công tác nhân sự, Eximbank cho biết đã nhận được Công văn số 6340/NHNN-QLGS ngày 17/7/2026 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận các nhân sự dự kiến tham gia HĐQT và BKS của ngân hàng.

Theo danh sách trình đại hội, Eximbank sẽ bầu 6 nhân sự mới, gồm 5 ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập và 1 ứng viên vào Ban Kiểm soát.

Đáng chú ý trong danh sách ứng viên HĐQT là ông Nguyễn Lê Quốc Anh (SN 1966), cựu Tổng giám đốc Techcombank. Ông có bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hạt nhân tại Đại học Purdue và Thạc sĩ Kinh tế lượng của Đại học bang California, East Bay.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Techcombank giai đoạn 2016-2020, ông Nguyễn Lê Quốc Anh từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các tập đoàn và tổ chức tài chính quốc tế như T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Fortress Investment Group và McKinsey. Sau khi rời Techcombank theo nguyện vọng cá nhân, ông hiện là Giám đốc điều hành One Globe Consulting Group.

Ứng viên tiếp theo là bà Richa Goswami (SN 1972), người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tiếp thị, chuyển đổi số và quản trị trải nghiệm khách hàng.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại HSBC, Standard Chartered Bank, Johnson & Johnson và Fidelity International (FIL Asia Holdings), phụ trách các mảng chiến lược khách hàng, ngân hàng số, thanh toán, marketing và chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu. Hiện bà là thành viên HĐQT không điều hành tại EQT AB và MMA Global khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhân sự ứng cứ HĐQT Eximbank. Ảnh: AI

Một ứng viên khác là bà Ooi Huey Tyng (SN 1967), sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán số và dịch vụ tài chính. Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Procter & Gamble, Citibank, United Overseas Bank (UOB), DBS Bank, Visa và Grab Financial Group.

Hiện bà tham gia HĐQT độc lập tại nhiều doanh nghiệp trong khu vực, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch hoặc thành viên các Ủy ban Rủi ro, Kiểm toán, Đề cử và Thù lao.

Danh sách ứng viên HĐQT còn có ông Michael Richard Harte (SN 1965), người có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chuyển đổi số. Ông từng giữ nhiều vị trí điều hành tại Citigroup, PNC Financial Services, Commonwealth Bank of Australia, Barclays và Banco Santander.

Hiện ông là đồng sáng lập CaptureNow, chuyên gia nghiên cứu ngành công nghiệp tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đồng thời là đối tác nghiên cứu và cố vấn về công nghệ tài chính, quản trị rủi ro.

Ứng viên cuối cùng cho vị trí thành viên HĐQT độc lập là ông Chua Teck Huat Bill (SN 1953), với hơn 45 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và quản trị doanh nghiệp quốc tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Citibank và United Overseas Bank (UOB), phụ trách các mảng quản trị rủi ro, ngân hàng doanh nghiệp, vận hành, thị trường toàn cầu và định chế tài chính.

Ngoài ra, ông còn là thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch các Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và Đề cử tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính ở Singapore cũng như trong khu vực.

Đối với Ban Kiểm soát, Eximbank dự kiến bầu ông Nguyễn Quốc Hùng (SN 1960). Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng, từng gắn bó với Agribank qua nhiều cương vị từ cán bộ tín dụng, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đến Phó Tổng giám đốc.

Bên cạnh đó, ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Hiện ông là giảng viên Trường Đại học Intracom.

Theo hồ sơ nhân sự công bố, ông Nguyễn Quốc Hùng hiện không giữ chức vụ quản lý tại tổ chức khác và không có lợi ích liên quan đến Eximbank hoặc các bên có liên quan của ngân hàng.