Trước thềm lên sàn UPCoM, nhà băng vốn 9.000 tỷ PVcomBank kinh doanh ra sao?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã: PCB) trên thị trường UPCoM, tương ứng vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

Sau khi chính thức giao dịch, PCB sẽ trở thành cổ phiếu ngân hàng thứ 5 trên UPCoM, bên cạnh ABB của ABBank, BAB của Bac A Bank, KLB của KienlongBank và PGB của PGBank.

Theo bản công bố thông tin công ty đại chúng, tính đến ngày 25/5/2026, PVcomBank có 7.253 cổ đông. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 52% vốn điều lệ, cổ đông chiến lược Morgan Stanley International Holdings Inc nắm 6,67%, còn lại 41,33% vốn thuộc về các tổ chức và cá nhân khác. Ngân hàng hiện có mạng lưới 109 điểm giao dịch trên cả nước.

Ảnh: PVcomBank

Trong khi chuẩn bị đưa cổ phiếu lên UPCoM, Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 679,7 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước.



Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản hợp nhất của PVcomBank đạt 276.416 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm 2025.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 153.318 tỷ đồng, tăng gần 10%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 203.804 tỷ đồng, tăng khoảng 2.300 tỷ đồng.

