Trước "tin đồn" bán 10% vốn cho đối tác ngoại, cầm HPG "Hòa nhiều hơn Phát", Chủ tịch Trần Đình Long nói gì?

"Vua thép" choáng khi số lượng lên tới 300.000 cổ đông

Sáng nay (21/4), Đại hội đồng cổ đông của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) được diễn ra với hơn 950 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 5 tỷ cổ phiếu, chiếm 65,7% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (tính đến 8h44 ngày 21/4/2026).

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã chia sẻ về con số 300.000 cổ đông của tập đoàn.

Dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, số lượng cổ đông nắm giữ cổ phiếu HPG tiếp tục đạt kỷ lục với gần 300.000 người, tăng khoảng 50% so với mức 200.000 người ghi nhận vào năm trước. Con số này tương đương gấp 7,5 lần sức chứa của Sân vận động Mỹ Đình.

"Vua thép" Trần Đình Long thẳng thắn thừa nhận, việc cổ đông đông đảo như vậy tất nhiên sẽ gây áp lực cho công tác tổ chức, nhưng đây là điều rất tự hào đối với những người điều hành tập đoàn.

"Điều này minh chứng cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư trên khắp Việt Nam dành cho Hòa Phát. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp có số lượng cổ đông lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và chúng ta bỏ xa đơn vị đứng thứ hai. Một lần nữa, thay mặt HĐQT và Ban điều hành, tôi xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị", ông Long nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long.

Cập nhật thêm, ông Long cho biết, trong quý 1 vừa qua, doanh thu của Hòa Phát đạt hơn 53.300 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Trước ý kiến của cổ đông về áp lực từ Trung Quốc, tỷ phú Trần Đình Long khẳng định đây là câu chuyện mười mấy năm nay rồi, không có gì quá mới. "Quan điểm của tôi là chúng ta không nên quá lo lắng. Hòa Phát có lợi thế về quy mô và giá thành sản xuất tối ưu. Chúng ta 'sống chung với lũ' và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng bằng chất lượng và giá cả", ông Long nói.

Về giá cổ phiếu HPG, trước ý kiến của cổ đông về việc cầm cổ phiếu HPG gần đây “Hòa nhiều hơn Phát”, ông Long khẳng định, ông và ban lãnh đạo không bao giờ can thiệp vào giá cổ phiếu. Theo ông Long, giá tăng hay giảm là do thị trường, do cung cầu khách quan.

"Tôi không bao giờ khuyên cổ đông nên mua hay bán vì như vậy là 'lùa gà'. Tôi chỉ tập trung làm tốt công việc sản xuất kinh doanh để mang lại giá trị thực cho doanh nghiệp Ngày nào còn ngồi ở vị trí này, tôi sẽ không bao giờ tư vấn hay đưa ra lời khuyên hay khuyến nghị về việc mua bán cổ phiếu HPG", Chủ tịch HĐQT Hòa Phát khẳng định.

Trên thị trường ghi nhận sáng 21/4, cổ phiếu HPG tăng 2,28% lên 29.100 đồng/cp, sau khoảng nhiều tháng giao dịch quanh vùng giá 26.000-28.000 đồng/cp.

Về "tin đồn" Hòa Phát bán 10% vốn cho cổ đông ngoại, ông Long trả lời thẳng thắn: Ban lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát hoàn toàn không có bất cứ cuộc gặp gỡ hay làm việc nào với đối tác như tin đồn nêu trên. Ông Long khẳng định, thông tin này không chính xác.

Hoà Phát trình mục tiêu lãi tăng 42%, trở lại chia cổ tức bằng tiền

Theo tài liệu, năm nay, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 22.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 33% và 42% so với kết quả năm 2025.

Xét về doanh thu nếu đạt được thì đây sẽ là con số cao kỷ lục của "ông lớn" ngành thép. Đồng thời, nếu đạt được lợi nhuận theo mục tiêu, đây sẽ là kết quả thứ hai trong giai đoạn 5 năm qua, thấp hơn số kỷ lục của năm 2021 là 34.521 tỷ đồng.

Tại tờ trình năm nay, Hòa Phát trình phương án chia cổ tức với tỷ lệ 15%, bao gồm 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức là 767,5 triệu cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến từ tháng 4/2026 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành có thể tăng từ 76.755 tỷ lên 84.430 tỷ đồng.

Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát dự kiến chi khoảng 3.838 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền. Thời gian chi trả sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, ĐHĐCĐ thường niên 2026 sẽ là kỳ họp quan trọng để kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao. HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2026 - 2031.

Ngoài ra, các nội dung về sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật các ngành nghề đăng ký kinh doanh cũng sẽ được đưa ra thảo luận và phê duyệt nhằm phù hợp với quy mô và định hướng phát triển mới của Tập đoàn.