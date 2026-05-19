Trường Cao đẳng Quảng Nam: “Bệ phóng” vững chắc trong hệ sinh thái khởi nghiệp học đường

Thu hút đầu tư và những “trái ngọt” từ thực tiễn

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam chia sẻ: “Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), Trường Cao đẳng Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Phần thưởng cao quý từ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là sự ghi nhận cho một giai đoạn nỗ lực không ngừng (2017–2025) của toàn thể nhà trường.

Sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam đạt giải Ba toàn quốc về khởi nghiệp Quốc gia năm 2025

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực đã qua, mà còn là động lực to lớn để Trường Cao đẳng Quảng Nam tiếp tục bứt phá trong năm học 2025–2026. Nhà trường cam kết tiếp tục đẩy mạnh các kế hoạch khởi nghiệp ĐMST, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ”.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, nhà trường đã xây dựng một hệ sinh thái và không gian khởi nghiệp phong phú, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên (HSSV). Các hoạt động nổi bật bao gồm như đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại sinh động cho HSSV và định hướng tương lai đó là tổ chức các ngày hội việc làm, giúp sinh viên sắp ra trường tiếp cận cơ hội nghề nghiệp và hình thành ý tưởng khởi nghiệp độc lập.

Sự gắn kết này được duy trì chặt chẽ nhờ sự chủ động của Ban hỗ trợ khởi nghiệp, Tổ hỗ trợ đề án khởi nghiệp cho HSSV, Hội đồng tuyển chọn ý tưởng, dự án và Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo của nhà trường.

Sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam hướng tới hội nhập tiến vào kỷ nguyên mới

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Quảng Nam đã khẳng định uy tín lớn khi chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn khoa học quy mô như, phối hợp với Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia và Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Khởi nghiệp sáng tạo và liên kết doanh nghiệp - phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới”.

Phối hợp và đồng chủ trì cùng UBND tỉnh Quảng Nam cũ và các đơn vị đối tác tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp của HSSV, kết nối doanh nghiệp, định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế”.

Bên cạnh đó, nhà trường mở rộng hợp tác toàn cầu với các quốc gia như Nhật Bản, Canada, Đài Loan, Lào, Philippines; ký kết đưa sinh viên đi thực tập, làm việc tại nước ngoài. Mối quan hệ ngoại giao hữu nghị với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Azerbaijan, Kazakhstan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được duy trì nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của trường.

Trường Cao đẳng Quảng Nam ký kết hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp để hỗ trợ học sinh, sinh viên trong việc thực tập và việc làm tại nước ngoài

“Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhà trường đã thực hiện ký kết hợp tác đổi mới sáng tạo với 6 tập đoàn Nhật Bản, Trường Đại học SLSU (Philippines) cùng nhiều trường đại học, cao đẳng trong nước.

Nhờ kêu gọi đầu tư hiệu quả từ các nguồn kinh phí phù hợp, nhiều dự án thực tế của HSSV đã được rót vốn và đi vào cuộc sống, tiêu biểu như, dự án “Cung cấp dịch vụ đa tiện xử lý sự cố công trình dân dụng và công nghiệp” (Khoa Cơ khí - Xây dựng), dự án “Thanh hạt năng lượng - Đặc sản Hương Quê” (Khoa Điện - Điện tử) và dự án “Mô hình lồng úm gia cầm thông minh” (Khoa Nông lâm)…”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Bảng vàng thành tích tại các sân chơi lớn

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh cho biết thêm, đối với đổi mới sáng tạo trong sinh viên, thời gian qua nhà trường chủ động ký kết hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp để ký gửi ý tưởng, nhận đề bài thực tế từ thị trường và kêu gọi vốn đầu tư cho các dự án của sinh viên.

Trường đóng vai trò là “bệ phóng” cung cấp cơ sở vật chất, phòng lab, còn doanh nghiệp cung cấp chuyên gia hướng dẫn và kiểm chứng tính thương mại của sản phẩm…

Dự án “Sản phẩm khử mùi trong chăn nuôi” của Trường Cao đẳng Quảng Nam xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc

“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không phải là một phong trào nhất thời, mà phải thấm sâu vào tư duy hàng ngày của sinh viên từ khi bước chân vào trường.

Để đạt được hiệu quả bền vững, tinh thần này cần phải trở thành một phần trong tư duy, lối sống hàng ngày của mỗi sinh viên. Thời gian qua, nhà trường đã lồng ghép các học phần về tư duy thiết kế, kỹ năng gọi vốn và quản trị tài sản trí tuệ vào khung đào tạo chính thức. Đồng thời, khuyến khích sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin, AI và chuyển đổi số vào các ngành nghề truyền thống nhằm tối ưu hóa năng suất và tạo ra sự khác biệt cho dự án....”, bà Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.

Trường Cao đẳng Quảng Nam vinh dự nhận Bằng khen từ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì những thành tích xuất sắc trong năm 2025 về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Có thể nói rằng, tinh thần sáng tạo của thầy và trò Trường Cao đẳng Quảng Nam thời gian qua đã được minh chứng bằng hàng loạt giải thưởng danh giá như, tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII đạt 1 giải Nhì đối với sản phẩm “Mô hình giảng dạy modul Điện tử công suất” - nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và 1 giải Khuyến khích với sản phẩm “Mô hình lồng úm gia cầm thông minh” - nhận Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh lần thứ VI đã đạt giải Ba toàn đoàn, gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII (năm 2025), dự án “Sản phẩm khử mùi trong chăn nuôi” xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc, nhận Chứng nhận từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...