Trường Đại học Văn Hiến công bố điểm sàn xét tuyển đợt 1 năm 2026

Trường Đại học Văn Hiến chào đón phụ huynh và thí sinh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh cả thứ Bảy và Chủ nhật

Để giúp thí sinh chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng và tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào các ngành học tại trường, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến (Mã trường: DVH) chính thức công bố mức điểm sàn xét tuyển đợt 1 năm 2026.

Mức điểm này được áp dụng linh hoạt cho cả 3 phương thức tuyển sinh chủ lực của nhà trường.

Chi tiết mức điểm sàn theo từng phương thức cụ thể như sau:

- Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2026



Thí sinh có tổng điểm thi tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 15 điểm

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

Hình thức 1: Xét điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18,00 điểm.

Hình thức 2: Xét điểm xét tốt nghiệp năm 2026 đạt từ 6.0đ; ngành Luật, Luật kinh tế đạt từ 8.50đ; ngành Điều dưỡng đạt từ 6.50đ.

Hình thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3 + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có) đạt từ 18,00 điểm (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2026).

- Kết quả xét tuyển kết hợp thi tuyển

+ Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) và kết quả thi tuyển môn năng khiếu.

+ Xét tuyển kết hợp kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2026 và kết quả thi tuyển môn năng khiếu.

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL – ĐHQG TP.HCM

Với mức điểm từ 600 điểm, thí sinh đã có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo tại Trường Đại học Văn Hiến (ngoại trừ các ngành đặc thù và có môn năng khiếu bao gồm: Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc).

Lưu ý: Đối với các ngành Luật, Luật Kinh tế và Điều dưỡng sẽ áp dụng mức điểm sàn theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng của Bộ GD&ĐT.

Xem chi tiết điểm sàn đợt 1 năm 2026 của Đại học Văn Hiến tại đây

Chọn nguyện vọng 1 vào Văn Hiến, thí sinh rộng cửa nhận học bổng đến 80% học phí toàn khóa

Nhằm tiếp thêm động lực cho thí sinh trên hành trình chinh phục giảng đường đại học, đồng thời góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính trong năm đầu nhập học, Trường Đại học Văn Hiến triển khai nhiều chính sách học bổng hấp dẫn dành cho thí sinh đăng ký Trường Đại học Văn Hiến (mã trường: DVH) là nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 02/7 đến trước 17 giờ 00 ngày 14/7/2026.

Theo đó, thí sinh có cơ hội nhận Học bổng Tinh hoa Văn Hiến với mức hỗ trợ từ 20% đến 80% học phí toàn khóa. Học bổng được trao cho những thí sinh lựa chọn Văn Hiến là nguyện vọng 1 và có kết quả trúng tuyển cao theo các phương thức xét tuyển của nhà trường, nhằm ghi nhận thành tích học tập và khuyến khích người học phát huy năng lực trong môi trường giáo dục chất lượng.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Văn Hiến phối hợp cùng myU và Viện HUBBIZ triển khai chương trình "Khối chốt hè", mang đến cho học sinh lớp 12 cơ hội tiếp cận kiến thức thực tiễn, trải nghiệm môi trường doanh nghiệp và nhiều hoạt động đồng hành trước ngưỡng cửa đại học.

Đặc biệt, thí sinh 2K8 đăng ký tham gia chương trình Khối chốt hè trước ngày 05/7/2026 và khi trúng tuyển vào Trường Đại học Văn Hiến sẽ được hỗ trợ 50% học phí học kỳ I.

Học phí được giữ ổn định trong suốt toàn khóa học, giúp sinh viên và gia đình chủ động tài chính ngay từ khi nhập học.

Trong trường hợp, thí sinh thuộc diện được hưởng nhiều chương trình học bổng, chính sách hỗ trợ cùng lúc thì chỉ áp dụng mức cao nhất.

Sinh viên Văn Hiến luôn được học tập trong môi trường thực tế tại doanh nghiệp ngay từ năm nhất

Với triết lý giáo dục "Thành nhân trước thành danh", Đại học Văn Hiến cam kết mang lại môi trường học tập hiện đại, giàu tính trải nghiệm và gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp.

Việc công bố điểm sàn sớm cùng chính sách học bổng hấp dẫn giúp thí sinh có sự chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:



- Trường Đại học Văn Hiến (Mã trường: DVH)



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- Website: vhu.edu.vn



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