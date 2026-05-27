Trường học 79 tỷ ở Lý Sơn sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm học mới 2026-2027

Chiều 27/5, qua quan sát tại hiện trường của PV Etime/Dân Việt, các công nhân thi công trường THPT Lý Sơn, vẫn đang tập trung để hoàn thành những phần việc còn đang dang dở.

1 góc khuôn viên bên trong của trường THPT Lý Sơn mới. Ảnh: CX

Đại diện chủ đầu tư cho biết đến thời điểm này, hầu hết các hạng mục chính cơ bản đã thi công xong, như khối phòng học 3 tầng xây mới ở phía Đông và Tây (diện tích xây dựng khoảng 450m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.270m2/khối); khối hành chính quản trị + phục vụ học tập (cao 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 466m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.266m2).

Các hạng mục phụ trợ, như nhà căn tin, nhà xe, tường rào (khu vực không vướng mồ mả), cổng ngỏ, nhà bảo vệ, nhà điều hành…cũng đã hoàn thành 100%.

Giám đốc BQL dự án các công trình Dân dụng Quảng Ngãi Võ Thành Trung. Ảnh: CP

Hạng mục san nền hoàn thành khoảng 87%, nhưng riêng phần diện tích phía Bắc (khu vực mở rộng) khoảng 900m2 vướng mồ mả, nên chưa triển khai….

Giám đốc BQL dự án các công trình Dân dụng Võ Thành Trung thông tin, hiện vẫn còn một số phần việc khác do vướng mồ mả nên chưa thể GPMB để thi công.

Hàng lang và bên trong 1 lớp học của khối nhà xây mới. Ảnh: CX

Thế nhưng số này (bị vướng GPMB) nằm ở các hạng mục phụ trợ, nên không ảnh hưởng gì đến việc giảng dạy và học tập, vì vậy công trình sẽ được bàn giao để đưa vào hoạt động trong năm học mới 2026 – 2027.

Hầu hết các hạng mục đã cơ bản hoàn thành, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: CX

Công trình trường THPT mới đặc khu Lý Sơn khởi công vào tháng 2/2025, được xây dựng tại vị trí cũ và có mở rộng, với tổng diện tích của khuôn viên hơn 15.472m2 (tổng diện tích hiện trạng 11.140,3m2, mở rộng khoảng 4.388m2); tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng, trong đó giá trị phần xây lắp và thiết bị hơn 59,5 tỷ đồng.

Theo thiết kế, công trình gồm 2 phần (xây mới và sửa chữa) có quy mô phục vụ học tập cho 24 lớp/960 học sinh và quy hoạch cho 30 lớp/1200 học sinh.

Nhà thầu đang nỗ lực để hoàn thành phần việc còn lại. Ảnh: CX

Được giao làm chủ đầu tư là BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi; trúng thầu thi công là Liên danh Công ty H.C - Công ty Tấn Thịnh - Công ty Vĩnh Phát.