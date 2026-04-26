Từ 1/1/2028, doanh nghiệp rượu, thuốc lá phải sẽ có 'luật chơi mới'

Dự thảo Thông tư hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Theo đó, Dự thảo quy định tem điện tử phải có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên hệ thống thông tin của ngành thuế, Cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, tem điện tử phải được dán và đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá, nắp chai rượu sẽ rách và không thể sử dụng lại.



Dự thảo quy định về sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá có nhiều điểm đáng lưu ý. Ảnh minh họa: AI

Cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, rượu nhập khẩu và thực hiện bán ten cho các doanh nghiệp, tổ chức được nhập khẩu hoặc được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử dành cho sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trong nước và thực hiện bán tem cho tổ chức, cá nhân có giấy phép sản xuất theo quy định. Dự thảo đề xuất từ ngày 1/1/2027, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tự đặt in tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu để sử dụng. Đồng thời, hết năm 2027, Cục Thuế, Cục Hải quan dừng việc in, phát hành tem điện tử.

Từ ngày 1/1/2028, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải tự đặt in tem điện tử để sử dụng, nếu số tem đã mua trong năm trước chưa sử dụng hết, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được sử dụng cho đến khi hết.

Khi đặt in tem, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải đặt theo đúng mẫu quy định tại Thông tư này; có hợp đồng in tem với tổ chức nhân in, trong đó ghi cụ thể tên loại tem, ký hiệu mẫu tem, ký hiệu tem, số lượng, số thứ tự tem (từ số… đến số…).

Sau mỗi là in hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng.Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu rượu, thuốc lá hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý theo quy định. Tem phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và không được tự ý trao đổi, mua, bán, vay, mượn. Cũng như không cố ý là mất hoặc là hư hỏng tem điện tử được bán.

Dự thảo cũng đề xuất các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải thực hiện chế độ báo cáo, khai và gửi dữ liệu thông tin số lượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số lượng tem bị hỏng…Thời gian gửi dữ liệu là trong 5 ngày kể từ khi hoàn thành việc dán tem cho lô hàng và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm nhập khẩu.

Ngoài ra, Dự thảo cho biết, trường hợp doanh nghiệp làm mất, cháy, hỏng tem và không thực hiện đúng các quy định báo cáo, hủy, quyết toán tem với cơ quan quản lý nhà nước, mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn.