Từ 2021, NLĐ sẽ được tăng ca thêm 10 tiếng/tháng

Từ 1/1/2021, theo Bộ Luật lao động 2019, NLĐ sẽ được tăng ca thêm 10 tiếng/tháng. Đây là điểm mới ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người lao động được ban hành.

Tại điểm b khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng.

Quy định này đã tăng lên 10 giờ trong 01 tháng so với quy định tại Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi bảo đảm không quá 30 giờ trong 01 tháng.

Từ 1/1/2021, theo Bộ Luật lao động 2019, NLĐ sẽ được tăng ca thêm 10 tiếng/tháng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Bộ Luật Lao động 2019 còn bổ sung thêm một số trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc một số trường hợp cụ thể. Vậy kể từ ngày 01/01/2021 người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm đối với các trường hợp sau:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

- Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Lưu ý: Khi tổ chức làm thêm giờ đối với trường hợp làm thêm giờ 300 giờ/năm người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng đã bãi bỏ quy định sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Việc được phép tăng ca 40 giờ/tháng là quy định giúp người lao động kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống, đây cũng là một quy định ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động khi Bộ luật Lao động 2019 được ban hành.