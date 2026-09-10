Từ dòng vốn đến dòng chảy số: Agribank góp phần kiến tạo diện mạo mới cho tài chính nông thôn

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ với mạng lưới phục vụ sâu rộng đang tạo thêm những phương thức kết nối mới, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và hỗ trợ sự phát triển của kinh tế nông thôn.

Từ đưa vốn về nông thôn đến mở rộng hệ sinh thái tài chính

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vị trí trọng tâm trong định hướng hoạt động và quá trình phát triển của Agribank. Nếu ở những giai đoạn trước, một trong những yêu cầu lớn nhất là đưa nguồn vốn tín dụng chính thức đến với người dân, nhất là tại những địa bàn xa trung tâm, thì trong bối cảnh kinh tế - xã hội ngày càng vận hành trên nền tảng số, nhu cầu tài chính của khu vực nông thôn cũng trở nên đa dạng hơn. Bên cạnh vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, người dân ngày càng có nhu cầu sử dụng thuận tiện các dịch vụ tài khoản, thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm và nhiều tiện ích ngân hàng hiện đại khác.

Dòng vốn Agribank đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Đến cuối tháng 7/2026, dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đã vượt 2 triệu tỷ đồng, trong đó hơn 1,32 triệu tỷ đồng được đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tương đương 64,9% tổng dư nợ. Tỷ trọng này cho thấy “Tam nông” tiếp tục giữ vị trí trọng yếu trong cơ cấu tín dụng của Agribank, đồng thời thể hiện sự nhất quán trong định hướng ưu tiên nguồn lực cho khu vực gắn liền với sứ mệnh và thế mạnh truyền thống của Ngân hàng.

Đặc thù của tín dụng nông thôn đặt ra những yêu cầu riêng đối với phương thức phục vụ. Khách hàng phân bố trên địa bàn rộng, quy mô sản xuất không đồng đều, nhu cầu vốn thường gắn với mùa vụ, trong khi điều kiện đi lại và khả năng sử dụng các dịch vụ tài chính tại mỗi địa phương có sự khác biệt. Vì vậy, hiệu quả của dòng vốn không chỉ thể hiện ở quy mô cho vay mà còn ở khả năng đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng thời điểm và với phương thức phù hợp.

Trong quá trình đó, mô hình tổ vay vốn tiếp tục phát huy vai trò là một kênh kết nối Agribank với khách hàng tại cơ sở. Đến ngày 31/7/2026, toàn hệ thống có trên 58.000 Tổ vay vốn với hơn 910.000 thành viên, tổng dư nợ trên 216.000 tỷ đồng. Thông qua mạng lưới này, nhu cầu vay vốn của người dân được nắm bắt sát thực tế hơn, chính sách tín dụng được chuyển tải thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa ngân hàng, các tổ chức hội, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư.

Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank góp phần đưa nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Từ một kênh hỗ trợ chuyển tải vốn, các Tổ vay vốn còn góp phần duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa ngân hàng với đời sống sản xuất tại thôn, xã. Trên nền tảng kết nối đó, chuyển đổi số tiếp tục mở rộng thêm cách thức phục vụ, giúp khách hàng chủ động hơn trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Khi công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận tài chính ở nông thôn

Sự phát triển của ngân hàng số đang từng bước làm thay đổi cách các dịch vụ tài chính hiện diện trong đời sống nông thôn. Với Agribank, chuyển đổi số không chỉ là quá trình hiện đại hóa hoạt động ngân hàng mà còn tạo thêm điều kiện để khách hàng thực hiện nhiều giao dịch thuận tiện hơn, phù hợp hơn với nhịp sống và yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Agribank hiện quản lý dữ liệu của trên 40 triệu khách hàng, cung cấp hơn 140 tiện ích số; hệ thống công nghệ thông tin xử lý khoảng 60 triệu giao dịch mỗi ngày, trong đó khoảng 96% giao dịch được thực hiện tự động trên các nền tảng số. Đằng sau những con số đó là những thay đổi khá cụ thể: hộ sản xuất có thể chuyển tiền cho đối tác ngay tại cơ sở, tiểu thương có thêm phương thức nhận thanh toán không dùng tiền mặt, người dân có thể kiểm tra tài khoản, thanh toán hóa đơn hoặc thực hiện nhiều giao dịch mà không nhất thiết phải trực tiếp đến ngân hàng.

Cán bộ Agribank hỗ trợ khách hàng tiếp cận và sử dụng các tiện ích ngân hàng số, góp phần đưa dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân.

Đến tháng 8/2026, Agribank Plus phục vụ hơn 15 triệu khách hàng với gần 200 sản phẩm, dịch vụ, tiện ích; gần 1,2 triệu tài khoản thanh toán đã được mở bằng phương thức điện tử. Việc ngày càng nhiều dịch vụ được đưa lên môi trường số giúp khách hàng chủ động hơn về thời gian, đồng thời từng bước hình thành những thói quen mới trong quản lý tài chính và thanh toán.

Với những khách hàng lớn tuổi, người lần đầu sử dụng ngân hàng số hoặc còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, việc làm quen với các dịch vụ mới cần có thời gian và sự hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, chuyển đổi số không chỉ đặt ra yêu cầu về hạ tầng, dữ liệu và sản phẩm, mà còn cần quá trình hướng dẫn để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ an toàn, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khi mạng lưới và công nghệ cùng mở rộng không gian phục vụ

Một lợi thế quan trọng của Agribank trong tiến trình số hóa là khả năng kết hợp giữa nền tảng công nghệ với hệ thống mạng lưới phục vụ rộng khắp. Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng cùng hơn 3.300 máy ATM tại khu vực nông thôn tạo nên nền tảng cần thiết để dịch vụ tài chính - ngân hàng được duy trì gần với người dân ở nhiều địa bàn.

Trong điều kiện khả năng sử dụng công nghệ giữa các vùng và các nhóm khách hàng còn có sự khác biệt, mạng lưới trực tiếp tiếp tục hỗ trợ quá trình phổ biến dịch vụ số. Với những khách hàng đã quen giao dịch điện tử, công nghệ giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính chủ động; trong khi tại những địa bàn hoặc nhóm khách hàng còn hạn chế về kỹ năng số, chi nhánh, phòng giao dịch và đội ngũ cán bộ ngân hàng vẫn đảm nhiệm vai trò tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết. Sự kết hợp này giúp Agribank mở rộng phương thức phục vụ theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Các điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng là một ví dụ rõ nét cho sự kết hợp đó. Từ vai trò đưa dịch vụ ngân hàng đến những địa bàn xa trung tâm, mỗi điểm dừng còn có thể trở thành nơi người dân được hướng dẫn làm quen với tài khoản, thanh toán và các tiện ích số. Qua đó, mạng lưới hiện hữu không chỉ tiếp tục phục vụ các nhu cầu tài chính trực tiếp mà còn hỗ trợ khách hàng từng bước chuyển sang những phương thức giao dịch hiện đại hơn.

Từ tài chính toàn diện đến những chuyển động mới của kinh tế nông thôn

Việc mở rộng khả năng sử dụng các dịch vụ tài chính hiện đại có thể tạo ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi hoạt động ngân hàng. Khi giao dịch trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, hộ sản xuất có thêm điều kiện chủ động trong mua nguyên liệu, thanh toán chi phí, nhận tiền hàng; các hộ kinh doanh, tiểu thương và cơ sở dịch vụ ở nông thôn có thêm phương thức thanh toán phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Việc sử dụng tài khoản và giao dịch chính thức cũng từng bước hình thành dữ liệu tài chính rõ ràng hơn, tạo thêm điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào môi trường kinh tế số.

Cùng với đó, mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng cũng được mở rộng. Từ nhu cầu ban đầu là một khoản vay phục vụ mùa vụ hay phương án sản xuất, người dân có thể tiếp cận thêm các dịch vụ tài khoản, thanh toán, tiết kiệm, chuyển tiền và nhiều tiện ích ngân hàng khác. Giá trị của sự thay đổi không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được sử dụng, mà quan trọng hơn là khả năng tiếp cận ngày càng đầy đủ hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, an toàn và phù hợp.

Đối với khu vực nông thôn, nơi hoạt động sản xuất và sinh kế của nhiều hộ gia đình vẫn chịu tác động của thiên tai, mùa vụ và biến động thị trường, khả năng tiếp cận tài chính chính thức còn góp phần nâng cao tính chủ động trong quản lý dòng tiền và duy trì sản xuất. Khi vốn tín dụng được chuyển tải sâu hơn tới cơ sở, đồng thời các dịch vụ thanh toán và ngân hàng trở nên thuận tiện hơn, người dân có thêm điều kiện lựa chọn những kênh tài chính minh bạch, an toàn, qua đó từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào các nguồn vốn phi chính thức tiềm ẩn rủi ro.

Ở chiều sâu hơn, việc mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính chính thức đang góp phần hình thành những thói quen giao dịch mới, nâng cao tính chủ động trong quản lý tài chính và tạo thêm điều kiện để người dân nông thôn tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong suốt gần bốn thập kỷ, Agribank đang tiếp tục mở rộng vai trò trong bối cảnh kinh tế số. Từ cung ứng vốn tín dụng đến phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại, quá trình chuyển đổi đang góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân, qua đó tạo thêm điều kiện để khu vực nông thôn thích ứng với những phương thức sản xuất, kinh doanh và giao dịch ngày càng hiện đại.